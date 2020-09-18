محلية

دشن نادي الألعاب الشتوية أولى بطولاته المحلية لهذا الموسم (2020 - 2021) باقامة بطولة النادي في لعبة الاستعراض على الجليد «الفيغر» للفتيات وهي من الالعاب الشتوية الخمس التي يشرف عليها النادي. واسفرت نتائج البطولة التي اقيمت في صالة عجيل العجران التابعة للنادي في منطقة بيان اول من امس عن فوز اللاعبة روى القرطاس بلقب مسابقة «اف سي4» فيما احرزت اللاعبة حصة الصرعاوي لقب مسابقة «اف سي5» امام زميلتها دلال البدر التي جاءت ثانية في حين نالت اللاعبة نورا القطينة لقب مسابقة «اف سي6». وقال رئيس النادي فهيد العجمي للصحافيين عقب ختام البطولة ان النادي حرص على اقامة هذه البطولة في بداية الموسم لضمان الاستعداد المبكر للاعبات منتخب الكويت للعبة للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها البطولة الاسيوية التي ستقام في مارس المقبل مشيدا بالمستوى الفني الجيد للاعبات. واضاف العجمي ان النادي سينظم في الفترة المقبلة بطولاته المقررة لباقي الالعاب اذ سيقيم الدوري الوطني للعبة الهوكي على الجليد للرجال والسيدات في اكتوبر المقبل كما سينظم بطولات محلية لباقي العاب النادي تباعا وهي «الكيرلنج» و«التزلج على الجليد» و«السرعة على الجليد». واكد ان المستويات الفنية للاعبي ولاعبات النادي في جميع الالعاب في ارتفاع مستمر بفضل ادائهم للتدريبات بصورة منتظمة في صالة النادي الجديدة التي تم انشاؤها وفق اعلى المقاييس الفنية الحديثة موضحا ان النادي سيعمل على دعم كل العابه لتحقيق المزيد من الانجازات في هذه الرياضات الاولمبية الشتوية.

