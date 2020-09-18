محلية

عيّن اتحاد كرة اليد المدرب السلوفيني بوريس دينيتش مديراً فنياً لمنتخبات كرة اليد بالإضافة الى تعيين الألماني بوبكر زرماني مدربا لحراس المرمى والسلوفيني بوسكو جلوسكوفيتش، مع استمرار المدربين الوطنيين في مناصبهم. كما تعاقد الاتحاد مع المدرب الوطني اسماعيل عبدالقدوس لقيادة منتخب اليد للشواطئ. واستحدث مباراة كأس السوبر التي ستجمع بطل الدوري مع بطل الكأس، كما تم تأجيل مشاركة المحترف الاجنبي إلى الموسم المقبل. واعتمد الاتحاد قانون انتقال اللاعبين البالغين 30 عاما دون موافقة أنديتهم على أن يتعاقد كل ناد مع لاعب فقط، فيما يحق للاعبين الذين تجاوزا 35 عاما الانتقال دون قيد لعدد التعاقدات.