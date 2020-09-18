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بلغ كاظمة والكويت الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد لكرة السلة بعد فوز الأول على الصليبخات 138-37، والثاني على الشباب 93-68 أول من امس في الدور ربع النهائي من البطولة التي أستؤنفت منافساتها بعد أن توقفت منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. في المباراة الاولى، ضرب الابيض بقوة ولم يدع مجالاً لمنافسه الصليبخات فرصة لالتقاط الانفاس من خلال البدء بالدفاع الضاغط «البرس» حيث انهى الربع الاول لمصلحته 40-7 والثاني 71-16 والثالث 101-25 مستغلاً الفارق الفني الكبير بينه وبين منافسه. وتعكس نتيجة اللقاء والفارق الكبير الذي بلغ 101 نقطة تأثر مستوى الفرق بفترة التوقف الطويلة إثر تداعيات الجائحة. وفي المباراة الثانية، التي جمعت كاظمة مع الشباب جاءت قوية في البداية تبادل بها الفريقان التقدم حتى انهى كاظمة بخبرة نجمه وقائده احمد البلوشي الربع الاول لمصلحته 16-12، وعاد الشباب في الربع الثاني الى المباراة بعد ان عدل من دفاعه واستغل الهجمات بالتنظيم المميز ليتقدم مع نهاية الربع الثاني 38-36.وفي الربع الثالث نجح كاظمة في استعاده توازنه وانهاه لمصلحته بفارق 10 نقاط 66-56، وواصل البرتقالي التنظيم الهجومي والدفاعي ونجح في انهاء المباراة لمصلحته 93-68.