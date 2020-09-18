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حافظ الأزرق على مركزه 147 في تصنيف المنتخبات الصادر أمس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ لم يخض الأزرق أية مباراة خلال الفترة الماضية. كما حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي، برصيد 1773 نقطة، وجاء خلفه المنتخب الفرنسي برصيد 1744، ثم البرازيل 1712 نقطة، قبل المنتخب الإنكليزي برصيد 1664 نقطة.وقفز المنتخب البرتغالي من المركز السابع للمركز الخامس، برصيد 653 نقطة، بعد فوزه على كرواتيا والسويد. كما قفز المنتخب الإسباني من المركز الثامن إلى السابع، وصعد المنتخب الإيطالي مركزا واحدا ليحتل المركز الثاني عشر.وارتقى المنتخب الهولندي من المركز الرابع عشر للثالث عشر، وقفز المنتخب الألماني للمركز الرابع عشر، بعد أن كان يحتل المركز الخامس عشر.ورغم أن المنتخب الإيراني لم يلعب أي مباراة، إلا أنه قفز ثلاثة مراكز، ليحتل حاليا المركز الثلاثين، بعد أن فقد منتخبا صربيا وتركيا نقاط.وحافظ المنتخب السنغالي على صدارة المنتخبات الأفريقية، حيث يحتل المركز العشرين عالميا برصيد 1555 نقطة، فيما صعد المنتخب التونسي مركزا، ليحتل المركز السادس والعشرين عالميا، برصيد 1506 نقطة، والمركز الثاني إفريقيا.وحافظ المنتخب الياباني على صدارة التصنيف الآسيوي، بعدما احتل المركز الـ28 عالميا برصيد 1500 نقطة، وجاء خلفه المنتخب الإيراني.