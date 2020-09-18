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أشاد نادي مرباط العماني بعطاء المحترف النيجيري دينس سيسجو خلال الفترة التي قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم. وكتب نادي مرباط في حسابه على موقع «تويتر»: «يتقدم مجلس إدارة نادي مرباط الرياضي الثقافي الاجتماعي بالشكر والتقدير للاعب النيجيري دينس سيسجو على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم خلال هذا الموسم حيث قدم أفضل المستويات وتم اختياره أفضل لاعب في بعض الجولات من الدوري وبشهادة المحللين أفضل لاعب محترف بدوري عمانتل لهذا الموسم شكراً للكابتن دنيس ونتمنى لك التوفيق والنجاح مع ناديك الجديد نادي القادسية الكويتي».