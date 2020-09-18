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استخدم عرافون في بيرو البخور والزهور وصورا للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن لاقامة طقوس متوارثة للتنبؤ بمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية التي تجري في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر المقبل، بيد ان النتيجة جاءت مفاجئة.

وارتدى العرافون ملابس متعددة الألوان وأنشدوا الأهازيج ونفخوا آلة موسيقية تقليدية، وتوجهوا بالدعاء الى (باتشاماما) اي الأرض الأم، كي تسير الانتخابات الأميركية في اجواء سلمية، دون هجمات او «سحر اسود»، بحسب ما نقلت «رويترز».

وخلال الطقوس وضع العرافون نباتات طبية وفاكهة وثعبانا حيا، فوق صور ترامب وبايدن.

وقالت آنا ماريا سيميون، استاذة العرافين، خلال الطقوس التي اقيمت في غرفة خافتة الاضاءة بمبنى قديم وسط العاصمة ليما انها تميل الى بايدن.

وأضافت آنا التي كانت تتدلى القلادات من عنقها «لهذا نطهره... رأيناهم يهاجمونه بأعمال سحر، بتعويذة على شكل دمية يظللونها لازاحته».

لكن كبير العرافين، بابلو توريس، الذي كان يحملا ثعبانا على كتفه، لم يشاركها الرأي.

وبعد ان بخ سائلا غريبا من فمه على صورة لترامب، تمتم توريس «طاقات ايجابية للسيد دونالد ترامب». وأضاف «لماذا؟ لأنه يستحق، يحتاج طاقات ايجابية ومشاعر صادقة من انصاره.. نؤيد هذا الرجل الفاضل. سيفوز. انه فائز».

