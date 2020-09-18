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يحمل نقش على لوح من الغرانيت سمي بـ «صخرة المجاعة» قصة جفاف استمر سبع سنوات، كف خلالها النيل عن الفيضان في دورته السنوية المعتادة في عهد الملك المصري القديم زوسر، ليعيد بعد آلاف السنين تجسيد مشاعر قلق لدى المصريين.

وعلى الرغم من ان كاتب الأحرف الهيروغليفية في جزيرة سهيل النيلية قرب اسوان في جنوب مصر، كان يعيش قبل اكثر من 4 آلاف عام، فان مشاعر القلق ازاء جريان النهر بايقاعه الطبيعي ليست اقل اليوم مما كانت عليه في الزمن القديم، اذ يوفر النيل لمصر 90 في المئة من مياهها العذبة. وقال عبد الحارس محمد (52 عاما)، وهو من سكان اسوان، ويعمل في نقل السياح بالقوارب النيلية، ان «النيل لم يعد يصل الى منسوبه الأصلي في الزيادة الشتوية او في الزيادة الصيفية.. لا نعلم ما السبب». ويقول المسؤولون ان نصيب الفرد من المياه العذبة سنويا وصل الى حوالي 570 مترا مكعبا. ويعتبر الخبراء اي دولة فقيرة مائيا اذا قلت امداداتها عن 1000 متر مكعب للفرد في العام.

