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توصلت دراسة جديدة الى ان ارتداء النظارات يوميا قد يقلل من خطر الاصابة بفيروس «كورونا». ووجد باحثون من الصين ان مرضى «كوفيد-19» اقل عرضة بنحو خمس مرات من عامة السكان لارتداء النظارات.

ويقول الفريق، من المستشفى الثاني التابع لجامعة نانتشانغ، انهم يعتقدون ان السبب في ذلك هو ان مستقبلات ACE-2، التي يلتصق بها الفيروس للدخول واصابة الخلايا البشرية، يمكن العثور عليها في العين. وتقدم النتائج ايضا مزيدا من الأدلة على سبب وجوب ارتداء العاملين في مجال الرعاية الصحية للنظارت لحماية العين، ولماذا يجب تركيز المزيد من الاهتمام على التدابير الوقائية مثل غسل ايديهم بشكل متكرر وتجنب لمس وجوههم. وقال الدكتور اميش ادالغا، الباحث البارز في مركز جونز هوبكنز: «على الرغم من ان هذه دراسة قائمة على الملاحظة ولا يمكنك استنتاج اي شيء نهائي منها، الا ان هناك اقتراحا بأن حماية العين قد تقلل من خطر الاصابة بالعدوى». وأشار الباحثون الى ان النظارات الطبية العادية لا تغطي العين تماما مثل النظارات الواقية او واقيات الوجه، وأوضحوا ان: « النظارات قد توفر بعض الحماية، ولكن من الواضح ان استخدام العادية منها، يمكن ان يسمح للجسيمات الموجودة في الهواء، نظريا، ان تدخل العين بسهولة». ووفقا للدكتورة ليزا ماراغاكيس، الأستاذة المساعدة في الطب وعلم الأوبئة في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، لا ينبغي للناس ارتداء النظارات اذا لم يكونوا بحاجة اليها.

