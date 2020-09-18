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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في سورية صور شبان طالتهم انياب ذئب بري بجروح بالغة اثر معركة دامية انقذوا فيها رضيعا.

فقد خطف الذئب في احد ارياف محافظة الرقة السورية رضيعاً، وتدخل شابان من اهل قريته لتحصل معركة بينهما وبين الذئب ادت الى تحرير الطفل واصابة الثلاثة بجروح، وذلك في حادثة تعتبر الأولى من نوعها في سورية.

وهاجم ذئب منزل الطفل، الذي يبلغ من العمر 8 أشهر ويدعى عبد السلام غسان الحسين، وحمله من رأسه وهرب به. فيما لحق شابان من القرية وهما خزام حمادي يبلغ من العمر 33 عاماً، وأنس ياسين مرعي الذي يبلغ 21 عاماً، الذئب وأنقذا الطفل من بين انيابه. وأدت المعركة الشرسة الى اصابة الشابين ببعض الجروح، وكذلك اصيب الطفل بجرح قاطع ونازف على خده.

