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عرض الملياردير والناشط البيئي والمرشح الرئاسي السابق للانتخابات الأميركية توم ستاير بيت عائلته في حي باسيفيك هايتس في سان فرانسيسكو للبيع مقابل 11 مليون دولار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

قال ستاير «عائلتنا لديها الكثير من الذكريات الرائعة في هذا البيت، واحتفظنا به على امل ان ينتقل احد اطفالنا الى هناك يوما ما، لكن هذا لا يبدو انه سيحدث، ولذلك عرضناه للبيع». وأضاف: «عشت في سان فرانسيسكو معظم حياتي، وأحب هذه المدينة وهذه الولاية، لكنني مرعوب مما نحن فيه الآن، ففي الآونة الأخيرة، مع سماء برتقالية، واشراقة شمس محجوبة، وهواء ملوث، نواجه حقيقة قاتمة، ونعيش ازمة مناخ».

وتبلغ مساحة البيت 522 مترا مربعا، ويضم سبع غرف نوم و5 حمامات، ويعود تاريخ بنائه الى عام 1908، كما قامت العائلة بتحديثه وصيانته على مر السنين، فيما تعكس بعض التحديثات اهتمام ستاير بحماية البيئة.

