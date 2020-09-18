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التمر فاكهة مغذية جدا وله العديد من الفوائد الصحية، وفي مايلي 9 اسباب تحتم عليك اكل التمر يوميا.

1 يمنع الامساك: يحتوي التمر على الكثير من الألياف للمساعدة في منع الامساك. ويمكنك ترك التمر في الماء طوال الليل وفي الصباح اشرب الماء والتمر المنقوع.

2 مفيد للعيون: يحتوي التمر على فيتامين ايه (A)، الذي يحسن من النظر ويساعد في علاج العشى الليلي.

3 ينسينا الجوع: يساعدنا التمر على التغلب على الجوع، اذ يعمل على اطلاق السكريات الموجودة فيه التي يمتصها الجسم بسهولة شيئا فشيئًا، ما يجعلنا نشعر بالشبع وقتا اطول.

4 مصدر طاقة للأطفال: يعتبر التمر مصدرا غذائيا مفيدا للأطفال لأنه يحتوي على مقدار عال من الكربوهيدرات والسكر. علاوة على ذلك يجب على الرياضيين ايضا تناول التمر لأنه يساعد على استعادة القوة.

5 حمل صحي: خلال فترة الحمل، تحتاج النساء الى سعرات حرارية اضافية يوميا. يمدهن التمر بنسبة مهمة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن.

6 مضادات الأكسدة: التمر غني بمضادات الأكسدة، ما يؤخر شيخوخة الجلد ويقلل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة (التي تلعب دورا في الشيخوخة والسرطان).

7 صحة الدماغ: تناول التمر يحسن نشاط الذاكرة والانتباه والتركيز.

8 مضاد للأرق: يساعد التمر على النوم بسبب احتوائه على الحمض الأميني «تربتوفان» الذي يحفز تكوين هرمون الميلاتونين، وهو هرمون تنتجه الغدة الصنوبرية في الدماغ ويلعب دورا مهما في تنظيم دورة النوم لدى الانسان، لذلك البعض يسميه هرمون النوم.

9 يقلل من الكولسترول الضار بسبب النسبة العالية من الألياف التي يحتويه.

