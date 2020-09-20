وسام.. السمو

وطن النهار

بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر الى الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية أعرب فيها سموه عن شكر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وشكر الشعب الكويتي وشكر سموه والحكومة له وللولايات المتحدة الأميركية واعتزازهم بمنحه صاحب السمو أمير البلاد (وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى) وهو أعلى وسام عسكري يمنح عن جداره لقائد غير أميركي تقديرا لجهوده السامية وانجازاته المتميزة.

وثمن سمو نائب الأمير سمو ولي العهد عاليا هذا التكريم الرفيع المستوى لما يمثله من تقدير سام من الرئيس الاميركي لانجازات سموه ولجهوده المقدرة لتعزيز السلام الاقليمي والدولي وتقديم الدعم التنموي ولمبادرات سموه الانسانية المشهود لها في العالم.

وأكد سمو نائب الأمير ولي العهد أن هذا التكريم هو محل اعتزاز وثناء الشعب الكويتي بأسره باعتباره رمزا حيا ومجسدا لعمق أواصر العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط الكويت والولايات المتحدة الأميركية والتي امتدت على مدى عقود وعلامة بارزة ومضيئة في مسيرة التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات والذي يزداد دوما تطورا ونموا وتتويجا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما وتحقيقا لمصلحتهما المشتركة مجددا سموه الشكر والتقدير لفخامته ومتمنيا للولايات المتحدة الأميركية وشعبها كل التقدم والازدهار وللرئيس الأميركي دوام الصحة وموفور العافية.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس دونالد ترامب منح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى.

وقال البيت الأبيض في بيان «لطالما كان صاحب السمو أمير البلاد، القائد في الشرق الأوسط منذ عقود، حقا صديقا وشريكا لا يتزعزع للولايات المتحدة».

وأضاف أن سمو الأمير «قدم دعما لا غنى عنه للولايات المتحدة من خلال عملية حرية العراق وعملية الحرية الدائمة وحملة هزيمة (ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية) (داعش)».

وأشار الى أن «الأمير هو أيضا دبلوماسي لا مثيل له حيث شغل منصب وزير خارجية بلاده لمدة 40 عاما» متابعا أن «وساطته التي لا تعرف الكلل للنزاعات في الشرق الأوسط نجحت في سد الانقسامات في ظل أكثر الظروف صعوبة».

وأكد أن ترامب «مسرور للغاية لمنح هذا التكريم لصديقه العزيز (صاحب السمو) الأمير» الشيخ صباح الأحمد.

وأشار البيان الى أن «وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى هو وسام مرموق نادرا ما يمنح كما أنه لا يمكن منحه الا من قبل الرئيس عادة لرؤساء الدول أو رؤساء حكومات البلدان الأخرى».

كما أشار الى أنه «تم منح هذا التكريم آخر مرة في عام 1991».

ولفت الى أن نجل سمو الأمير الأكبر الشيخ ناصر صباح الأحمد «تسلم الجائزة نيابة عن الأمير في حفل خاص».

قال الشيخ ناصر صباح الاحمد انه «بتكليف من سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تشرفت باستلام وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى نيابة عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب». جاء ذلك في تصريح خاص لـ «كونا» عقب منح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة (وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى) لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في مراسم أقيمت في المكتب البيضاوي في البيت الابيض.

واضاف الشيخ ناصر الصباح انه أعرب خلال مراسم التسليم للرئيس ترامب «عن بالغ شكر وتقدير صاحب السمو أمير البلاد والكويت حكومة وشعبا على هذه المبادرة الكريمة منه والتي تعكس المكانة العزيزة لسموه وللكويت لدى الادارة الأميركية وتمثل كذلك اعترافا بالدور الكبير والمسيرة الدؤوبة لصاحب السمو أمير البلاد في بناء وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية انطلاقا من علاقات الشراكة والصداقة التي تجمع بلدينا وشعبينا على مدى عقود عديدة». وحضر المراسم سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية الشيخ سالم الجابر ووزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين ومستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ومستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنر.

