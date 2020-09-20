نائب الأمير: التكريم تقدير لمكانة صاحب السمو العالية

وطن النهار

بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برسالة تهنئة الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة منح الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة لسموه (وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى).

وجاء في نص الرسالة: «صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، يطيب لي أن أعرب لسموكم باسم الشعب الكويتي وباسمي والحكومة عن خالص التهاني بمناسبة منح الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية لسموكم (وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد اعلى) تقديرا لمكانة سموكم العالية وتقديرا لدور سموكم البارز في تعزيز الأمن والسلم الاقليمي والدولي.

وقال سموه في رسالته: «ان هذا التكريم المتميز لسموكم انما هو عرفان للمكانة الرفيعة التي تحتلونها لدى المجتمع الدولي وللمكانة الرفيعة التي تتبوأها دولة الكويت بفضل قيادتكم الحكيمة ومساعي سموكم الحثيثة لتعزيز لغة الحوار لحل الخلافات والنزاعات ولما تميزتم به سموكم من حكمة ودبلوماسية وانسانية حظيت باحترام الجميع. واضاف سموه في رسالته: «ان مسيرة سموكم الحافلة بالعطاء الانساني لمساعدة الشعوب المنكوبة جراء الحروب والكوارث الطبيعية في مختلف بقاع الأرض ستظل دائما خالدة ونبراسا يهتدى به مبتهلين الى الباري جل وعلا أن يمن على سموكم بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم من كل سوء وأن تقر أعيننا بعودة سموكم الى أرض الوطن مشافى ومعافى».

دور مشهود

من جانب آخر تلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بمناسبة منح الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد (وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى.

وجاء في نص الرسالة: «بكل فخر وسعادة تكسوهما المحبة والوفاء يشرفني أن ارفع الى مقام سموكم الكريم باسمي ونيابة عن اعضاء مجلس الامة وابنائكم من الشعب الكويتي الوفي بجزيل ايات التهاني واسمى العبارات وازكى الأمنيات وذلك بمناسبة منح رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد (وسام الاستحقاق العسكري الاميركي بدرجة قائد أعلى) والذي منح أياه نظير عطاء سموه الطويل وقيادته الحكيمة الاستثنائية ومسيرته الحافلة بكل القيم الانسانية التي كانت حجر الزاوية في خطابه وفعله السياسي عبر العقود الماضية ولدور سموه المشهود في ترسيخ علاقات الصداقة التاريخية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الغانم ان الدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو أمير البلاد في ظل الصراعات الاقليمية والدولية التي تعيشها شعوب العالم وحرص سموه على توطيد قيم التعايش والسلام وثباته على مبادئ الانسانية القيمة في عالم تعصف به النزاعاته وتسود به الفرقة والانقسامات والخلافات الدولية التي فرضت على كثير من الشعوب البؤس والعناء هو السبب والدافع الذي من خلاله يتم تكريم سمو امير البلاد مرارا على المستوى الدولي وهو موضع فخرنا واعتزازنا نحن ابناء الشعب الكويتي الوفي.

وقال الغانم: وانني بهذه المناسبة الغالية السعيدة على الكويت وشعبها كافة لابتهل الى المولى العلي القدير بان يحفظ صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله من كل شر وسوء وأن يسبغ عليه من مزيد الائه وواسع افضاله وان يلبسه لباس الصحة والعافية ويسعدنا بوافر كرمه بعودة مباركة لحضرة صاحب السمو الى ابنائه من الشعب الكويتي المخلص والى ارض الوطن الغالي وأن يديم على وطننا العزيز رفعته ورقيه وازدهاره في ظل قيادته الحكيمة وبعون سموكم حفظكم الله ورعاكم وان يبقي سموكم خير عضيد ونصير لصاحب السمو وعزا مجدا للكويت وشعبها انه سميع قريب مجيب الدعاء ولمقام سموكم الكريم أسمى التحايا وأجزل الأمنيات.

اعتراف عالمي

كما تلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني بمناسبة منح الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد (وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى) .

وجاء في نصها: يطيب للحرس الوطني قادة وقوات أن يرفع الى سموكم الكريم أسمى آيات التهاني بمناسبة منح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من قبل الرئيس الأميركي ترامب (وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى) وهو يعتبر أحد أعلى الأوسمة التي تمنح لكبار قادة العالم.

وقال سموه: وان هذه المبادرة من الجانب الأميركي لمنح سموه هذا الوسام اعتراف عالمي وتتويج لجهود سموه التي شملت جميع أنحاء العالم في شتى المجالات واننا اذ نفخر جميعا بقائد مسيرتنا ونهضتنا وقائد العمل الانساني الذي وضع الكويت في مصاف دول العالم حتى أصبحت تحظى بمكانة دولية رفيعة داعين المولى عز وجل أن يديم نعماءه على صاحب السمو وأن يسبغ عليه أثواب الصحة والعافية ويرعاه برعايته ويعود الى أرض الوطن سالما معافى وأن يحفظكم على الدوام سندا لأخيكم حضرة صاحب السمو محققين كل ما يصبو اليه شعبكم من رفعة وارتقاء ووطنكم العزيز كويت الانسانية.

شراكة تاريخية

وتلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني بمناسبة منح الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد (وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى).

وجاء في نصها: «يسرنا بالاصالة عن نفسي وبالانابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني قادة وضباطا وضباط صف وأفرادا أن نعرب لسموكم عن بالغ ايات التهاني والتبريكات بمناسبة منح فخامة رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد جي ترامب (وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى) لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأنعم على سموه بعاجل الشفاء تقديرا لجهود سموه العظيمة والدور الكبير الذي يقوده في المنطقة والعالم.

وقال: «واننا اذ نهنئ انفسنا وكل ابناء الشعب الكويتي بهذا التكريم الذي نعتبره وساما يزين صدورنا وتاجا على رؤوسنا فاننا لنزهو ونفتخر بسموه وجهوده العظيمة الدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده في المنطقة والعالم أجمع وترسيخ سموه للعلاقات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة لا سيما علاقات الشراكة التاريخية المتميزة بين الكويت والولايات المتحدة الاميركية».

واضاف: «وختاما فاننا ندعو الله تعالى أن يديم على سموه وسموكم موفور الصحة والعافية وأن تبقى الكويت العزيزة مرفوعة الراية في كل المحافل الدولية في ظل قيادة صاحب السمو امير البلاد بمؤازرة سموكم ولي العهد الأمين حفظكما الله ورعاكما.

تكريم مستحق

وتلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد بمناسبة منح الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد (وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى).

وجاء في نصها: « يسرني في البداية أن أتوجه الى الله عزوجل بخالص الدعاء أن يمن على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد بالشفاء العاجل وأن يرده الينا سالما غانما ليستكمل مسيرته المباركة بدفع عجلة النهضة والتقدم والازدهار في وطننا الحبيب. وقال سموه: كما يسعدني أن أبعث لسموكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة منح صاحب السمو أمير البلاد وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى من قبل الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الاميركية. واضاف: ولا شك أن منح سموه هذا الوسام الرفيع انما يعكس ما يتمتع به سموه من تقدير دولي كبير نظرا لدوره البارز في تعزيز سبل الأمن والسلام بالمنطقة والعالم وحرصه على نشر معاني السلام والتسامح بين الجميع مؤكدا أن هذا التكريم لسموه انما يعد موضع فخر لأبناء الكويت جميعا. وقال: «واذ أهنئكم بهذه المناسبة الطيبة فانني أرفع لسموكم خالص تحياتي وتقديري مقرونا بأصدق دعواتي أن يوفقكم المولى سبحانه دوما ويسدد على دروب الخير خطاكم لتقودوا الى جانب أخيكم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظكما الله ورعاكما مسيرة النهضة والازدهار والتقدم على أرض وطننا العزيز.

مسيرة تاريخية

وتلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من سمو الشيخ جابر المبارك بمناسبة منح الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد (وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى).

وجاء في نصها: « يطيب لي أن أبعث الى سموكم بأجمل التهاني وأعظم التبريكات بمناسبة تكريم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد المفدى من قبل الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية ومنحه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى.

وقال: ويسرنا بهذه المناسبة السعيدة والغالية على قلوبنا جميعا فانني أعرب لسموكم عن خالص الاعتزاز بهذا التكريم الرفيع الذي يتوج المسيرة التاريخية لصاحب السمو الأمير وجهوده المشهودة على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والانسانية ومبادراته العديدة وتوجيهاته السامية ودعمه المستمر للجهود الخيرية والاغاثية لكل شعوب العالم مشيدا بالمكانة الدولية الرفيعة التي تبوأتها الكويت عالميا واقليميا بفضل سياسته الحكيمة ودبلوماسيته الواعية في مواجهة التحديات التي تواجه وطنه وأمته وتعزيز السلام بين دول العالم.

تتويج عالمي

وتلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تهنئة من سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة منح الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية صاحب السمو أمير البلاد (وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى). وجاء في نصها: «يشرفني بمناسبة تكريم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير البلاد المفدى من قبل الرئيس دونالد جون ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية ومنحه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد اعلى أن ارفع لمقام سموكم أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات بهذه المناسبة السعيدة التي تتوج جهود سموه ودوره الرائد على المستويين الاقليمي والدولي.

وقال: ويسعدني ونحن نحتفي بهذا التكريم أن أعرب لسموكم عن بالغ الاعتزاز وعظيم الفخر بالسياسات المتزنة والرؤية الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد ومبادراته الانسانية وتاريخه الحافل بالانجازات في خدمة وطنه والدفاع عن قضايا أمتيه العربية والاسلامية والقضايا الانسانية ونشر السلام في العالم كله وتقديم يد العون لكل الشعوب ما أسهم في تبوؤ الكويت مكانة مرموقة بين دول العالم كما حققت في عهد سموه رعاه الله انجازات غير مسبوقة ونهضة تنموية وحضارية شاملة. واضاف: ان هذا التكريم لصاحب السمو الأمير تأكيد لتاريخه السياسي الكبير ودوره الدبلوماسي المشهود في تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الدوليين وسعيه الحثيث لمساعدة الشعوب المنكوبة في كل بقاع الأرض سائلين الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الأمير وأن يرده سالما معافى الى أرض الوطن وأن يلبسه ثياب الصحة والعافية وأن يبارك في عمره وأن يديمه رائدا لنهضتنا وقائدا لسفينتنا ليواصل مسيرة الخير والتنمية لوطننا العزيز ورفع رايته وتعزيز مكانته بين الدول.

