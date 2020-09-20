الخالد: تكريم يعكس تقدير العالم للأمير

وطن النهار

تقدم المستشار بالديوان الاميري الشيخ محمد الخالد لمقام سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ومقام سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بالتهنئة بمناسبة منح سمو الامير وسام الاستحقاق العسكري الاميركي برتبة قائد اعلى، مشيرا الى ان هذا التكريم يعد تكريما للكويت والكويتيين كافة. وقال ان حصول سمو امير البلاد على هذا التكريم من قبل كبار قادة العالم ليس بالامر المستغرب على سموه وهو الذي أختير قائدا للعمل الانساني وحظي باحترام وتقدير العالم أجمع نظرا لجهود سموه المتميزة على مختلف الاصعدة ودوره المحوري في تعميق معاني الانسانية وتعزيز جهود السلام.

