ترامب لناصر صباح الأحمد: «لستم بحاجة لمفتاح للدخول إلى البيت الأبيض مرة أخرى»

وطن النهار

تقدم الشيخ ناصر صباح الأحمد بالشكر للرئيس الأميركي دوناد ترامب لمنحه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى». وقال الشيخ ناصر الصباح في تغريدات له على حسابه الرسمي في «تويتر»: بهذه المناسبة التاريخية فإنني أتقدم بالتهنئة لسيدي صاحب السمو حفظه الله وسيدي نائب الأمير ولي العهد والشعب الكويتي، وأدعو الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه». واضاف: «ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للرئيس الأميركي على هديتكم القيمة والمتمثلة بقلمكم وبنسخة تذكارية من مفتاح البيت الابيض والتي صاحبها كلمتكم الودوده «لستم بحاجة لمفتاح للدخول إلى البيت الأبيض مرة أخرى».

