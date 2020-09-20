الناصر: التاريخ يقف شاهداً على إنجازات سمو الأمير

وطن النهار

أعرب وزير الخارجية د. أحمد الناصر عن بالغ السرور والتهاني في رسالة بعثها الى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بمناسبة منح سموه (وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى).

وقال الناصر في رسالته انه يرفع وببالغ مشاعر الغبطة والسرور الى مقام سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة التقدير المستحق لسموه بمنحه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب تقديرا لمسيرة سموه الوضاءة في تعزيز أواصر ووشائج العلاقات الكويتية الأميركية.

واضاف «ارفع وباسم أبنائكم وبناتكم منتسبي وزارة الخارجية أصدق التهاني وأعمق التبريكات على هذا التكريم السامي الذي نعتز به جميعا موقنين بأن هذا التقدير من فخامة الرئيس الأميركي يأتي عرفانا بانجازات سموكم واعترافا دوليا بمنجزات مشهودة يقف التاريخ شاهدا على عرفانها واثرها الكبير على مجمل الأحداث العالمية وصورة المشهد العالمي الراهن». وأدعو المولى عز وجل أن «يحفظ سموكم ويمن عليكم بموفور الصحة والعافية وبالشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن الغالي سالمين معافين لتقر بعودتكم المباركة أعين أبناء الكويت جميعا وأن يديم عليكم نعماءه ظاهرة وباطنة ويحفظ وطننا عزيزا مصانا امنا مطمئنا من كل سوء ومكروه».

وهنأ وزير الخارجية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ د. أحمد الناصر سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة منح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد (وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى). وقال الناصر في رسالة بعثها الى مقام سمو نائب الامير ولي العهد «أرفع وببالغ مشاعر الغبطة والسرور إلى مقام سموكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة التقدير المستحق الذي حظي به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمنح سموه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب تقديرا لمسيرة سموه الوضاءة في تعزيز أواصر ووشائج العلاقات الكويتية - الأميركية».

واضاف «ارفع الى سموكم وباسم أبنائكم وبناتكم منتسبي وزارة الخارجية أصدق التهاني وأعمق التبريكات على هذا التكريم السامي الذي نعتز به جميعا موقنين بأن هذا التقدير من الرئيس الأميركي يأتي عرفانا بإنجازات سموه واعترافا دوليا بمنجزات مشهودة يقف التاريخ شاهدا على عرفانها وأثرها الكبير على مجمل الأحداث العالمية وصورة المشهد العالمي الراهن».

وقال «أرفع اكف الدعاء الى المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويمن عليه بموفور الصحة والعافية وبالشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن الغالي سالما معافى لتقر بعودته المباركة أعين أبناء الكويت جميعا وأن يديم على سموكم موفور الصحة والسعادة ويحفظكم ذخرا للبلاد ولأهلها الأوفياء ويحفظ وطننا عزيزا مصانا آمنا مطمئنا من كل سوء ومكروه».

