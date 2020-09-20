وزير الإعلام: ترسيخ لاسم الكويت عالمياً

وطن النهار

قال وزير الإعلام زير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ان اعمال سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد المختلفة الخالدة ترجمها العالم اوسمة دولية متنوعة. واضاف الوزير الجبري على حسابه في «تويتر» ان تكريم سمو الأمير ومنحه (وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى) من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضيف وساما جديدا إلى أوسمة سموه الإنسانية والدبلوماسية والسياسية وينقل الكويت من المحافل الإقليمية إلى المحافل الدولية. واكد ان سمو الأمير عمل جاهدا على مدى عقود مضت من أجل ترسيخ اسم الكويت عالميا من خلال أعمال خالدة ترجمت من خلال المنظمات العالمية إلى أوسمة دولية. وسأل الجبري الله عز وجل أن يشافي سمو الأمير ويعافيه ليرجع إلى بلده ويكمل مسيرة الإنجاز التي سيخلدها التاريخ.