وسام مرموق.. ونادر

وطن النهار

بمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسام الاستحقاق العسكري بدرجة القائد العام، لسمو أميرالبلاد الشيخ صباح الأحمد نظير جهوده ودوره في حل النزاعات وتجاوز الانقسامات في الشرق الأوسط.، يكون صاحب السمو من القادة النادرين الذين ينالون هذا الوسام المرموق والذي نادرا ما يتم منحه عادة لرؤساء الدول أو رؤساء حكومات البلدان الأجنبية من قبل الرئيس الأميركي.

ويتكون الوسام من قطعتين مدمجتين في بعضهما، فالأولى عبارة عن نجمة خماسية برونزية مزينة بالأبيض والأحمر، تعتلي قطعة دائرية برونزية أخرى.

وأشار موقع وأرشيف «إي ميدالز»، المتخصص في شرح تاريخ الأوسمة والنياشين العسكرية، إلى أن وسام «الاستحقاق العسكري»، أو كما يعرف بالإنكليزية (Legion of Merit)، يمنح لأعضاء الخدمات العسكرية السبع المكونة للقوات المسلحة الأميركية، بجانب شخصيات عسكرية وسياسية لحكومات أجنبية.

وهناك أربع مستويات للحاصلين على هذا النوع من الأوسمة: مستوى الرؤساء القادة، والذي يمنح لرؤساء الدول والحكومات، ثم مستوى القادة، والذي يمنح لأفراد الخدمة العسكرية، ثم مستوى الضباط، ثم مستوى «الفيلق»، والذي يمنح لأي شخص دون الفئات السابقة. وأوضح «إي ميدال» أن وسام الاستحقاق هو واحد من وسامين عسكريين، مخصصين لتعليقهما على رقبة الحاصل عليهما، أما الآخر فهو وسام الشرف. ويتخذ وسام الاستحقاق، المرتبة السابعة في سلم الأوسمة العسكرية الأميركية، وعادة ما يمنح هذا الوسام، حاليا، لأفراد الجيش، ومشاة البحرية، والقوات الجوية، وضباط البحرية وخفر السواحل، بالإضافة إلى شخصيات ذات مناصب عسكرية وقيادية عليا. كما يمنح الوسام أيضا إلى الضباط من رتب أقل في عدد من خدمات القوات المسلحة الأميركية، ولكن بنسبة أقل عن المناصب التي ذكرت سلفا. وقد منح الوسام لشخصيات عربية سابقا، مثل ولي العهد العراقي، عبد الإله بن علي الهاشمي، في عام 1945، والملك السعودي، عبد العزيز آل سعود، في عام 1947، بجانب رئيس أركان الجيش الليبي، سنوسي ليتويش، في عام 1961.

