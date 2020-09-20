النواب: لسمو الأمير دور محوري عربياً وإقليمياً ودولياً

وطن النهار

أكد عدد من أعضاء مجلس الأمة أن منح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو تكريم مستحق واعتراف دولي عالمي جديد بدور سموه حفظه الله الذي لعبه في المنطقة والإقليم والعالم.

وباركوا لسموه هذا التكريم المستحق الذي يعد اعترافاً بحنكته وخبرته السياسية التي ساهمت في استقرار الإقليم والمنطقة وسياسته الخارجية المتزنة، كما يعد أيضاً إضافة إلى الكم الكبير من الأوسمة التي لم ينلها قائد وزعيم إلا صاحب السمو الأمير.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تغريدات له في «تويتر»، «إنني كمواطن كويتي، أشعر باعتزاز وفخر لا حدود لهما، وأنا أرى والدنا وقائدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه -، وهو يحظى بتكريم عالي المستوى من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب بمنح سموه وسام الاستحقاق العسكري الاميركي (بدرجة قائد أعلى) نظير تاريخ طويل وحافل من العطاء السياسي والانساني».

وأضاف الغانم أن «كثيرا من القادة في العالم اشتهروا بالذكاء والتفاني والحكمة والنضج والوقار واتساع الافق، لكن سمو أمير البلاد اشتهر فوق كل ذلك بالنبل السياسي، بذلك المزيج الاستثنائي بين ان تكون سياسيا ناجحا وبين ان تكون إنسانا نبيلا في ذات الوقت».

وقال الغانم «أسأل الله جلت قدرته ان يسبغ عليك يا سيدي ووالدي وأميري نعمة الصحة والعافية والعمر المديد وان تقر عيوننا بعودتك إلى بلدك الطيب وأرضك الطاهرة عاجلا لا آجلا، انه سميع مجيب».

وسام مستحق

وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس الأمة النائب عيسى الكندري: إنه في الوقت الذي ندعو الله سبحانه أن يعافي أميرنا ويشافيه، فإننا نفخر ونبارك لسموه منح الولايات المتحدة الأميركية له وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى.

وأضاف نائب الرئيس انه لم يحصل على هذا الوسام الرفيع من القادة العرب إلا القليل، وهو ما يؤكد الدور الكبير لهذا القائد المميز.

من جانبه، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن منح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أعاده الله سالماً معافاً لوسام الاستحقاق العسكري من الرئيس الأميركي ترامب هو اعتراف بالدور المحوري الداعي للسلام ونبذ الفرقة، والذي لعبه سموه في منطقة تعد الأكثر انقساماً وتوتراً في العالم.

أما النائب عسكر العنزي فقال إن منح سمو الأمير وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأميركي ترامب كوسام جديد يضاف للأوسمة التي نالها سموه، وهو ما يستحقه سموه الذي كانت حياته الدبلوماسية والسياسية معينا من العطاء الذي لا ينضب، ونسأل الله أن يلبس سمو الأمير ثوب الصحة والعافية.

اعتراف دولي

بدوره، أكد النائب خليل الصالح أن منح صاحب السمو الأمير وسام الاستحقاق العسكري من الرئيس الأميركي ترامب هو تكريم مستحق واعتراف دولي جديد بالدور المحوري لسمو الأمير في قضايا الأمن والسلم الدوليين، سائلاً الله أن يرد سموه سالماً معافاً الى أرض الوطن.

من ناحيته، هنأ النائب حمد سيف الهرشاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة حصول سمو أمير البلاد على وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأميركي.

‎وأكد الهرشاني في تصريح صحافي أن تكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بوسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأميركي دونالد ترامب فخر واعتزاز وتكريم مستحق لدور سموه في كل القضايا المحلية والاقليمية. ‎وقال إن هذا الوسام الرفيع لم يمنح منذ عام 1947 لأي قائد عربي، ما يدل على المكانة والدور المتميز الذي يقوم به قائدنا، وأميرنا في المحافل الدولية وندعو الله عز وجل أن يشفي والدنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وأن يعود إلينا في أقرب وقت عاجلاً غير آجل ويديمه ذخراً وسنداً للكويت وأهلها.

من جهته قال النائب أحمد الفضل ان استحقاق سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لوسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأميركي يعكس ذلك التاريخ العريق لعطاء سمو الامير الذي عاصر 11 رئيساً أميركياً منذ تولي سموه وزارة الخارجية وحتى توليه مقاليد الحكم. وقدم الفضل التهنئة الى سمو الأمير على هذا الاستحقاق والتكريم من دولة عظمى أدركت حجم الدور البارز الذي قام فيه سموه بين دول قارات العالم ساعياً للسلم وردع الحروب داعماً لتنمية الشعوب الفقيرة ، كما نهنئ عضيده سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ونحمد الله على نعمة الحاكم القائد الذي صنع تاريخاً تفتخر به الكويت الصغيرة بحجمها الجغرافي وتعدادها السكاني لكنها كبيرة بدورها الريادي أمام العالم .

بدوره قال النائب محمد الحويلة نهنئ صاحب السمو أمير البلاد ونهنئ أنفسنا والشعب الكويتي بتقليده حفظه الله ورعاه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأميركي ترامب، معتبرا ان التكريم اعتراف دولي وتكريم لمسيرة صاحب السمو الدبلوماسية والسياسية والإنسانية ولجهوده في المنطقة والعالم.

بصمات عالمية

من جهته اكد النائب سعود الشويعر ان تكريم صاحب السمو أمير البلاد ومنحه وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى من الرئيس الأميركي يضيف وساماً جديداً إلى أوسمته السياسية والإنسانية، ونسأل الله تعالى أن يلبس سموه الصحة والعافية. من جانبها اعتبرت النائب صفاء الهاشم ان التكريم وسام عريق لقائد إنسانية أعرق ترك بصمات كثيرة فى مجالات متعددة.

من جهته قال النائب ناصر الدوسري ان تكريم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمنحه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأميركي مدعاة فخر لجميع الكويتيين،‏ وهو تكريم مستحق جاء تتويجا لمواقف سمو الأمير المشرفة في كل القضايا الدولية. ونسأل الله يمن على سموه بالشفاء وأن يرجع إلى بلده سالما.

بدوره قال النائب سعد الخنفور ان وسام الاستحقاق العسكري الذي منح لسمو الأمير حفظه الله كقائد أعلى من قبل الولايات المتحدة ممثلة بالرئيس الأميركي ماهو الا تأكيد يعبر عن مكانة سموه في المحافل الدولية وتكريم مستحق يضاف الى سجلات سموه الناصعة ودوره المشهود في مختلف القضايا.

