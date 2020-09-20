اقتصاديون: تكريم مستحق لا يختلف عليه اثنان

وطن النهار

أجمع عدد من الاقتصاديين، على أن منح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والادارة الأميركية، هو استحقاق لا يختلف عليه اثنان لدوره الكبير والمتميز في حل العديد من القضايا العربية والاقليمية، لافتين الى أن هذا الدور لا تزال أصداؤه يشعر به القاصي والداني في كل دول العالم.

وبينوا في تحقيق أجرته «النهار» حول مدى ما يمثله هذا التكريم على مكانة سمو الأمير والكويت عالميا واقليميا، أن مسيرة الأمير الدبلوماسية الاقليمية والعالمية يشهد لها كل قادة العالم في الماضي والحاضر.

وأضافوا أن سموه أفنى حياته في مبادرات السلام والمصالحة وعمل على رفع مستوى العلاقات والصداقة مع دول العالم أجمع وخاصة الدول العظمى وتفوق في المحافظة عليها برغم اختلاف المصالح.

وأوضحوا أن التكريم يعكس الأهمية الكبيرة لدور الكويت في محيطها الانساني والعالمي وريادتها في حل الخلافات والمساهمة في تجنب الصراعات حول العالم.

وقالوا ان التكريم مدعاة للاعتزاز بقائدنا وهو تكريم لنا جميعا وهو اقل ما يناله اب الجميع لدور سموه في جميع القضايا الاقليمية والعالمية.

وفيما يلي التفاصيل:

في البداية أشار وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل الى أن تكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمنحه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأميركي مدعاة فخر واعتزاز لنا جميعا.

وأضاف الفاضل أن التكريم مستحق لدور سموه في جميع القضايا الاقليمية والعالمية، أعاد الله والد الجميع الى أرض الوطن سالما معافى.

مسيرة دبلوماسية

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة أرزان المالية جاسم زينل الى أن التكريم استحقاق لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح,

مبينا أنه استحقاق لايختلف عليه اثنان فمسيرته الدبلوماسية الاقليمية والعالمية يشهد لها كل قادة العالم في الماضي والحاضر.

وأضاف ان الأمير حفظه الله ورعاه أفنى حياته في مبادرات السلام والمصالحة وعمل علي رفع مستوي العلاقات والصداقة مع دول العالم أجمع وخاصة الدول العظمى وتفوق في المحافظة عليها برغم اختلاف المصالح فيما بين تلك القوي المؤثرة فحافظ علي علاقة الكويت.

وقد حقق للكويت مكانة خاصة ومرموقة بين الدول بحكمته وبعد نظره وخاصة مع الولايات المتحدة بسبب عمق العلاقات وأهميتها للكويت وأهمية الولايات المتحدة للكويت.

وقال: نسأل الله العلي القدير ان يعيد أميرنا الغالي الى أرض الوطن والى شعبه وأسرته معافى عاجلا وليس آجلا.

قضايا إقليمية وعالمية

ومن جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم أن تكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح - حفظه الله ورعاه - بمنحه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأميركي مدعاة للاعتزاز بقائدنا.

وهو تكريم لنا جميعا وهو اقل ما يناله اب الجميع لدور سموه في كل القضايا الاقليمية والعالمية.

ولفت تقي الى أن التكريم يعكس الدور الكبير لصاحب السمو في حل العديد من الخلافات فيما بين الدول ومنح الكويت مكانة عالمية مرموقة بين الدول.

وقال تقي: نسأل المولى أن يرد صاحب السمو سالما غانما الى أرض الوطن قريبا.

أزمات كثيرة

فيما قال رئيس مجلس الادارة في شركة المهلب للتجارة والمقاولات وعضو اتحاد الصناعات خالد العبد الغني ان اميرنا الغالي هو امير القلوب الرجل المخضرم والمعطاء الذي ادار العديد من الازمات الكثيرة على بلادنا بحكمة ولم يقصر من قريب او بعيد وبصمته واضحة في العالم العربي بدون استثناء في اي قضية محلية او عربية او عالمية.

وشدد العبد الغني على ان سمو الامير يتميز بالحنكة والخبرة السياسية وهو يستحق هذا الوسام بكل جدارة لافتا الى ان هذا التكريم قليل على هذه الشخصية المعطاءة للانسانية.

كما ان علاقتنا مع الولايات المتحدة الاميركية علاقة متينة ووثيقة ونشكر الرئيس الاميركي دونالد ترامب على هذه المبادرة بتكريم سمو الامير.

واضاف العبد الغني ان هذا التكريم مستحق واعتراف دولي عالمي جديد بدور سموه حفظه الله الذي لعبه في المنطقة والاقليم والعالم في قضايا الأمن والسلم الدوليين.

وثمن العبد الغني عاليا المجهودات الكبيرة التي يقوم بها سموه من أجل خدمة الانسانية ونصرة الانسان ومساعدة المنكوبين واغاثة المتضررين، مؤكدا أن الكويت في ظل قيادة سموه الحكيمة تتمتع بدبلوماسية تمكنها من قيادة المسيرة في دعم السلام والمبادرات الانسانية والتنموية في المنطقة والعالم.

وأضاف أن مكانة الكويت اليوم في مصاف الدول المتقدمة في العمل التنموي لا تتخلى عن مسؤوليتها تجاه الجميع في دعم التنمية المستدامة سواء عن طريق مشاريع صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية أو عن طريق المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية وهو النهج الذي أسسه حضرة صاحب السمو.

وحرص على تعزيزه وتنميته لايمانه الراسخ بأن تعزيز السلام ودعم العمل التنموي ومحاربة الفقر وتمكين الشعوب مسؤولية مشتركة للجميع تتطلب تضافر الجهود.

حل الخلافات

وبدوره، أشار رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل عبد المحسن الطبيخ الى ان تكريم صاحب السمو امير البلاد ومنحه وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد عسكري أعلى وهو أعلى وسام تمنحه الادارة الأميركية يجسد الدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو في حل الخلافات والصراعات حول العالم.

كما ان مبادرات سموه الانسانية تعكس الدور المتزايد لأمير الكويت في مد جسور التعاون بين الدول في مختلف المجالات ما جعل سموه قائدا للانسانية وهو اللقب الذي احتفل العالم وأهل الكويت بمرور الذكرى السادسة لحصول سموه على هذا اللقب خلال شهر سبتمبر.

واستدرك الطبيخ بالقول إن أيادي الأمير البيضاء ومساعدته في فض الكثير من النزاعات حول العالم كانت بمثابة رسالة انسانية للعالم أجمع لدور سموه في العديد من القضايا.

وبين ان تكريم صاحب السمو من قبل الادارة الكريمة يعزز مكانة الكويت بين الدول ويرفع من مكانتها اقليميا وعالميا.

وقال نتمنى عودة أمير البلاد في القريب العاجل الى أرض الوطن، وأن يمن عليه المولى عز وجل بالشفاء العاجل.

عطاء لا ينضب

ومن جانبه هنأ رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي بمناسبة حصول سمو أمير البلاد على وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأميركي.

لافتا الى ان منح سمو الأمير وساماً جديداً يضاف للأوسمة العديدة التي نالها سموه، وهو ما يستحقه سموه الذي كانت حياته الدبلوماسية والسياسية معينا من العطاء الذي لا ينضب، ونسأل الله أن يلبس سمو الأمير ثوب الصحة والعافية.

وأضاف هذا الوسام الرفيع لم يمنح الا لعدد قليل من الزعماء العرب ما يدل على المكانة والدور المتميز الذي يقوم به قائدنا، وأميرنا في المحافل الدولية، ويؤكد الدور الكبير لسمو الامير كقائد محنك وذي خبرة واعتراف بالدور المحوري الداعي للسلام ونبذ الفروقات، والذي لعبه سموه في منطقة تعد الأكثر انقساما وتوترا في العالم.

واكد اننا ندعو الله عز وجل أن يشفي والدنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأن يعود الينا في أقرب وقت عاجلا غير آجل ويديمه ذخرا وسندا للكويت وأهلها.

مكانة رفيعة

من ناحيته، قال مستشار مجلس الادارة في شركة ارزاق كابيتال صلاح السلطان ان هذا التكريم المتميز لسمو الامير هو وسام شرف للكويت وللعرب وللمسلمين وعرفان للمكانة الرفيعة التي يحتلها في المجتمع الدولي، وللمكانة الرفيعة التي تتبوأها الكويت، بفضل قيادتكم الحكيمة ومساعي سموكم الحثيثة لتعزيز لغة الحوار لحل الخلافات والنزاعات، ولما تميزتم به سموكم من حكمة ودبلوماسية وانسانية حظيت باحترام الجميع واسأل الله العلي القدير ان يعجّل بشفائه وأن يعيده الينا سالما معافى.

واضاف أن مسيرة سمو امير البلاد حافلة بالعطاء الانساني لمساعدة الشعوب المنكوبة جراء الحروب والكوارث الطبيعية في مختلف بقاع الأرض، ستظل دائما خالدة ونبراسا يهتدى به، ويعد تقديرا استثنائيا لدور سموه الريادي في دعم التنمية والسلام والمساعدات الانسانية عالميا.

