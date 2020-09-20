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العقيل: دور كبير لسمو الأمير في المنطقة والعالم


اعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن تهنئتها لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لحصوله على وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد اعلى من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب. واكدت العقيل في تصريح صحافي ان سمو الامير يستحق هذا التكريم مثلما استحق قبل سنوات لقب قائد الانسانية في العالم نظير جهوده الانسانية والخيرية الحثيثة والدؤوبة ولمواقفه تجاه جميع دول العالم وللدور الكبير الذي يقوم به في المنطقة والعالم ولمساعدة المحتاجين. ودعت العقيل الله عز وجل ان يعجل بشفاء سمو الامير وان يعيده الى وطنه وشعبه سالما غانما وان يحفظ سموه من اي سوء.


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