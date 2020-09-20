أعضاء السلك الدبلوماسي: صاحب السمو شخصية عالمية فذَّة

وطن النهار

بعد حصول سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد من الولايات المتحدة الأميركية توالت التهاني من قبل السفراء المعتمدين لدى الكويت الذين رأوا في صاحب السمو شخصية دولية فذّة تحظى بحب وتقدير قادة العالم من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه.

وعبر السفراء عن تقديرهم البالغ لصاحب السمو الذي يثبت يوما إثر يوم ان أياديه البيضاء ودبلوماسية سموه الهادئة انعكست حبا واحتراما وتقديرا ليس لسموه فقط بل للكويت والكويتيين.

سفير المملكة العربية السعودية لدى البلاد الامير سلطان بن سعد آل سعود بارك لسمو الأمير حصوله على وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال السفير السعودي «أبارك لوالدنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد هذا التكريم. فرحتنا كبيرة وستكون أكبر بعودته سالما معافى بإذن الله تعالى الى أرض الكويت الحبيبة».

بدوره بارك السفير العراقي المنهل الصافي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الوسام الذي ناله من الرئيس الاميركي.

وقال الصافي: سمو الامير شرف الوسام بعمله وانجازاته الانسانية والدبلوماسية على مدى أكثر من نصف قرن، ونسأل الله القدير العزيز أن يُلبسّ سمو الأمير ثوب الصحة والعافية وأن يُعيدهُ سالماً معافى الى بلاده ليكمل جهوده لدعم العلاقات العراقية - الكويتية على جميع الصعد.

بدورها هنأت السفيرة الأميركية لدى البلاد إلينا رومانوسكي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة حصول سموه على وسام الاستحقاق العسكري من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقة الاستراتيجية والشراكة الأمنية بين البلدين.

وقالت في تصريح صحافي: من غير المستغرب بأن يكون سمو الأمير أول زعيم يُمنح هذا الوسام منذ عام 1991.

من جهته أشاد ممثل الأمم المتحدة لدى البلاد، د. طارق الشيخ بمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسام الاستحقاق بدرجة قائد، وقال: نهنئ الكويت والمقيمين على ارضها على هذا التكريم المقدر وذلك للجهود التي تقوم بها الكويت وعلى رأسها سمو الأمير في حفظ السلم والأمن ودعم مكافحة الارهاب.

واضاف ان هذا التكريم يأتي تتويجا لعمل على مدار سنين طويلة للدبلوماسية الكويتية ودعم الجهود المختلفة لدعم السلام ومكافحة الارهاب وعلى رأسها «داعش».

أما سفير كندا لدى البلاد لويس ايموند فأشاد بمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسام الاستحقاق بدرجة قائد، مؤكدا ان حصول سموه على هذا الوسام يأتي لما تقدمه الكويت من جهود في احلال السلم في العالم ولما قدمه سموه من جهود للدبلوماسية العالمية.

وأوضح ان سموه يتمتع بسمعة طيبة لدى دول العالم وان علاقة بلاده بالكويت متميزة جداً.

وهنأ عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال عبدالاحد امباكي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد على هذا الاستحقاق من قبل الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها سموه طول السنوات الماضية لاحلال السلم في العالم.

وقال: سموه مدرسة في الدبلوماسية نفخر بها وتكريمه من قبل الولايات المتحدة مستحق لان سموه يعمل دائما في الصالح العام وان الكويت مركز العمل الانساني شريك للمجتمع الدولي لاحلال السلم والامن الدوليين.

وأشار الى أن تكريماً يمنح لسموه هو تكريم لأصدقائه ومحبيه ومحبي الكويت. ونسأل الله تعالى ان ينعم على سموه بالصحة والعافية وان يعود إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.

كما تقدم سفير الجزائر لدى البلاد عبدالمالك بوهدو بالتهنئة لسموه بمناسبة تكريم الرئيس الأميركي له مؤكداً ان سموه شخصية تستحق التكريم والاحترام لما يقدمه سموه من جهود لاحلال السلم في العالم.

وقال ان سموه يعد مدرسة لنا جميعاً نتعلم منها الدبلوماسية وانا سعيد جداً بتواجدي في الكويت للتعرف أكثر على نهج سموه في الدبلوماسية، مؤكداً ان بلاده تقدر عالياً تاريخ سموه والجهود التي يقدمها للعالم العربي وقضاياه وتمنى عودة سموه إلى البلاد معافى وفي أقرب وقت ممكن.

من جانبه هنا سفير كوريا الجنوبية لدى البلاد هونغ يونغ جي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بهذا التتويج الذي أكد انه تكريم لتاريخ سموه الدبلوماسي العريق.

وأشاد سفير ارمينيا لدى البلاد سارمين باغداساريان بتكريم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسموه، مؤكداً انه تكريم مستحق لزعيم فذ ولما قدمه سموه من جهود لاحلال السلم في المنطقة.

وأوضح ان سموه مدرسة عريقة في الدبلوماسية وان الكويت مركز العمل الإنساني دائماً ما تسعى وبجهودها إلى احلال السلام في العالم.

وأعرب سفير الاتحاد الاوروبي لدى البلاد كريستيان ثيودور عن سعادته بهذا التكريم الأميركي لسموه الذي أكد انه تكريم مستحق نظراً للجهود التي يقوم بها سموه في احلال السلام في العالم.

وأوضح ان سموه يحظى باحترام كبير من قبل قادة دول الاتحاد الاوروبي باعتباره قائداً للعمل الإنساني.

