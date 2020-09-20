المنصور: دعم لا محدود من سمو الأمير لتعزيز الأمن والسلم الدوليين

وطن النهار

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة منح صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى. وقد عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في رسالة بعثها لمقام سمو نائب الأمير ولي العهد باسمه ونيابةً عن منتسبي وزارة الدفاع عن أصدق التهاني والتبريكات لسمو الأمير، ولسمو نائب الأمير ولي العهد، على هذا التكريم والذي يأتي تقديراً وعرفاناً لمسيرة العطاء والانجازات المضيئة لسمو الأمير، والتي هي محل اعتزاز وتقدير لدى المجتمع الدولي قاطبة، وذلك لجهود سموه ودعمه اللامحدود لجميع المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

