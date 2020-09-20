أحمد النواف: تأكيد لريادة الكويت بالعطاء والوفاء

وطن النهار

هنأ محافظ حولي الشيخ احمد النواف، صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه، بمناسبة منحه من قبل رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى وهو أعلى وسام عسكري يمنح عن جدارة لقائد غير أميركي تقديرا لجهوده السامية وانجازاته المتميزة.

واكد الشيخ احمد النواف ان التكريم الذي حصل عليه صاحب السمو امير البلاد من قبل الرئيس الاميركي جاء ليؤكد ريادة صاحب السمو الامير في المجالات السياسية والانسانية على مستوى العالم ومسيرته الحافلة بالعطاء والوفاء والانسانية والدبلوماسية والحنكة السياسية والحكمة ليستحق وبكل جدارة التكريم. وحرص الشيخ احمد النواف على تهنئة سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، لنيل صاحب السمو الامير وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب. واضاف ان سمو الامير ومنذ تسلمه مقاليد الحكم سعى على ان تكون الكويت مركزاً للعمل الانساني من خلال مساعدة الدول المنكوبة والتي تتعرض للمجاعة والحروب والعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول.

