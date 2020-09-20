مشعل الجابر: تكريم مستحق ووسام شرف وفخر لنا جميعاً

وطن النهار

رفع محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بمناسبة منح سموه وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى.

وأكد الجابر أن تكريم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسموه ومنحه الوسام العسكري لأول مرة منذ 29 عاما، وسام شرف وفخر على صدر كل كويتي، مشيرا إلى أن مواقف صاحب السمو البيضاء وانجازاته السياسية والدبلوماسية، لاسيما دوره الفاعل لتجاوز جميع الانقسامات عربيا ودوليا امتد أثرها إلى أقصى بقاع الأرض، فنالت الإشادات من جميع المؤسسات الدولية والشخصيات البارزة في المجتمع الدولي، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو أمير البلاد، وأن يسبغ على سموه ثوب الصحة والعافية وأن يرده لوطنه وشعبه سالما معافى.

