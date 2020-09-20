ناصر الحجرف: فخورون بإنجازات سمو الأمير الإقليمية والدولية

وطن النهار

هنأ محافظ الجهراء ناصر فلاح الحجرف صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، بمناسبة حصوله على وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال في تصريح صحافي إن حضرة صاحب السمو يستحق هذا التكريم، ليضاف إلى سجل سموه لقبا جديدا من ألقاب الفخر والعزة للكويت وشعبها، مثلما استحق قبل سنوات لقب قائد العمل الإنساني الذي منحته الأمم المتحدة لسموه في 9 سبتمبر 2014 بعد جهوده الحثيثة في خدمة القضايا الإنسانية، ومد يد العون والمساعدة لكل شعوب العالم واستضافة مؤتمرات المانحين والدعوة إليها، كما استحق من قبل لقب شيخ وعميد الديبلوماسية لدوره المشهود في المنطقة والعالم وإصلاح ذات البين بين الدول، وانتهاجه لسياسة الوسطية والاعتدال في التعامل والتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع.

وأضاف الحجرف إننا في الكويت نفخر بحاكم مثل سمو الأمير الذي يتميز بإنسانيته وأخلاقه الرفيعة وحرصه منذ توليه مقاليد الحكم على أهمية اللحمة الوطنية بين أبناءالشعب الكويتي، وتأكيد سموه الدائم على أن أمن الكويت وتكاتف شعبها هو الأساس الراسخ والمبدأ الثابت للكويت. وأوضح أن سمو الأمير اليوم يجدد عطائه للكويت ليضيف إلى سجلها لقبا جديدا في مسيرة حافلة بالإنجازات.

