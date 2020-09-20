فواز الخالد: تتويج لمسيرة حافلة بالعطاء لسمو الأمير

وطن النهار

هنأ محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتقلد وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من لدن الرئيس دونالد ترامب.

وقال في رسالة وجهها الى سموه، اخلص آيات التهاني القلبية والتبريكات يشرفني أن ارفعها بالأصالة عن نفسى ونيابة عن أهالي ومقيمي محافظة الأحمدي الكرام أن ارفعها إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الانساني - حفظه الله ورعاه - بمناسبة تقليد سموه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى ، من قبل الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الاميركية الصديقة .

واضاف المحافظ، ان هذا التقليد يعد بمثابة تتويج للسجل العالمي الحافل بالاجلال والتقدير لسموه ولدولة الكويت الحبيبة .

