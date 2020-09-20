«الفنون المسرحية»: تكريم مستحق لقائد حكيم

وطن النهار

هنأت رابطة اعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمناسبة منح سموه وسام الاستحقاق الأميركي برتبة قائد أعلى من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. بدوره عبر رئيس الرابطة د. خليفة الهاجري وبالانابة عن مجلس ادارتها و اعضاء الرابطة عن سعادته وفخره بهذا التكريم الذي يليق بصاحب السمو أمير البلاد وهو تتويج لعمله كقائد حكيم ومحنك لمراحل صعبة ومسيرة مليئة بالتحديات الاقليمية الدولية وثمن عاليا المبادرة الأميركية الرفيعة بهذا التكريم السامي لسموه التي أطرت بالمحبة والاخلاص حالة الصداقة التاريخية بين الشعبين الكويتي والأميركي.

