أعضاء البلدي: سمو الأمير منبع الأمن والأمان في المنطقة

وطن النهار

تفاعلت الأوساط الإعلامية على جميع الأصعدة مع منح البيت الأبيض وسام جوقة الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى برتبة قائد أعلى من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد.

عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان قال نفخر ونقدم لمقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد أطيب التهاني واطيب التبريكات لحصوله على وسام الاستحقاق العسكري الاميركي علما بأن هذا الوسام لم يتم منحه الا الى قلة من زعماء المنطقة وذلك ان دل على شيء فإنما يدل على مكانة سموه على المستوى الاقليمي وكذلك المستوى العالمي.

واوضح ان هذا الوسام مفخرة للشعب الكويتي بعد أن مُنح سموه سابقا لقب امير الانسانية من قبل الامم المتحدة ولا يسعنى الا نتضرع للعلي القدير ان يمن على والدنا وقائدنا بموفور الصحة وتمام العافية.

حكمة بالغة

بدوره، عبر عضو المجلس البلدي حمود العنزي عن عميق الفخر والاعتزاز لمنح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد هذا الوسام من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح ان هذا التكريم العالمي لصاحب السمو يعبر عن المكانة الدولية لسموه والاحترام الذي تحظى به حكمته وسياسته على مستوى العالم كقائد عالمي مؤثر صاحب مسيرة سياسية وانسانية زاخرة بالانجازات والاثر الايجابي في دول العالم.

من جانبه، اكد العضو عبد العزيز المعجل ان صاحب السمو يستحق هذا الوسام ويعتبر من القلة الذين تقلدوا به مرحليا، لافتا إلى أن الشعب الكويتي يفخر بهذا الوسام كما يفخر به جميع أخواننا العرب.

واشار إلى ان صاحب السمو له العديد من المحطات السياسية المهمة وسعيه لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية وغيرها من الدول بالاضافة إلى الحلول السلمية التي طرحها عبر تاريخه السياسي الحافل بالمواقف والإنجازات ويستحق هذا الوسام لانه من الاشخاص النوادر الذين حصلوا عليه.

واوضح ان سموه يعتبر أبرز حاكم في العصر الحديث كونه عاصر العديد من المحطات الصعبة التي مرت في العالم العربي، كما انه حاز سابقا على لقب قائد للإنسانية بجعله للكويت منارة ومركزا للإنسانية، مؤكدا اننا نفخر بهذا الحاكم الإنساني وما قدمه طيلة تاريخه السياسي، لاسيما اته يعتبر حكيم العرب وكبيرهم الذي يسعى إلى الحلول الشاملة بهدف الاطمئنان والاستقرار والامان، داعيا ان يكتب لصاحب السمو الشفاء والسلامة وتدوم عليه الصحة والعافية.

جدارة واستحقاق

وفي نفس السياق، أوضح عضو البلدي احمد هديان ان منح رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى جاء في محله حيث ان صاحب السمو يستحق هذا الوسام عن جدارة وثقة بسبب مواقفه الجادة والمستمرة تجاه جميع القضايا وخاصة العربية والخليجية حيث يسعى دائما الى التدخل في مثل هذه القضايا والعمل على حلها بكل جد واجتهاد وهذا ليس غريبا على صاحب السمو فهو يتمتع بحنكة وبأسلوب مميز في اقناع الآخرين.

واضاف بأن سموه ومنذ توليه حقيبة وزير الخارجية لمدة اربعين عاما نجحت واسطته الدؤوبة في حل النزاعات بالشرق الاوسط وامتدت الى تجاوز الانقسامات في ظل اصعب الظروف لذلك فإن حرص القيادة الاميركية على تقليد صاحب السمو هذا الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولي يعتبر وساما مرموقا نادرا.

تماسك وتلاحم

من جهته، قال العضو عبد السلام الرندي نفتخر كشعب كويتي بقيادتنا على مساعيها بالمحافظه على التماسك والتلاحم والإسراع في حل النزاعات بين الدول العربية والإسلامية وهذا المبدأ الراسخ يزيدنا ثقةً وافتخاراً بحكمتهم، مؤكدا أن الكويت حكومةً وشعبا حريصة على تلاحم الدول العربيه والاسلامية.

واشار إلى انه ومنذ تولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي عرف بالمساعي الدبلوماسية وثقة وشهادة الاشقاء العرب وكل العالم يثنون بحكمته ومساعيه ودبلوماسيته في حل الإشكالات والخلافات بين الأشقاء واستحق بفضلها أن يلقب بـعميد الدبلوماسية العالمية وحكيم العرب وبعدها لقب بقائد العمل الإنساني ولا نستغرب هذه الألقاب لسمو الأمير لمواقفه الإنسانية ودوره الدبلوماسي.

ألقاب وأوسمة

من جهته، قال العضو حمدي نصار: تقلد صاحب السمو هذا الوسام هو استحقاق ضمن سلسلة أوسمة وألقاب حصل عليها باستحقاق وجدارة وما عرف عنه صاحب المبادرات للم الشمل وحل النزاعات بين الدول، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز للأمة العربية والإسلامية بعد منح الرئيس ترامب سموه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى.

