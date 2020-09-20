مسؤولون: التكريم اعتراف بجهود الأمير وإنسانيته

وطن النهار

منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى وهو وسام مرموق نادرا ما يتم منحه ولا يجري ذلك إلا من قبل الرئيس الأميركي كما أنه يمنح عادة لرؤساء الدول أو رؤساء الحكومات، وتم منحه آخر مرة عام 1991.

ويأتي هذا التكريم العالمي ليؤكد مكانة سمو الامير الدولية في مختلف الاصعدة السياسية والدبلوماسية والانسانية، كما انه يعد اعترافا بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده... أمير البلاد في المنطقة والعالم.

التكريم غمر الكويتيين والكويتيات وجميع من يعيش على ارض الكويت بفرحة غامرة امتزجت بالفخر والاعتزاز بهذا القائد الكبير الذي جعل من الكويت منارة وعلامة فارقة بين مصاف الدول العالمية في مختلف الاصعدة.

المدير الأسبق للمركز الوطني لتطوير التعليم عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت د. غازي الرشيدي قال: ان ادارة سمو الامير الحكيمة لمجريات السياسة الخارجية للبلد طوال السنوات الصعبة والحاسمة في تاريخ المنطقة كان مدار تقدير وامتنان من قبل الدول الفاعلة على المستوى الدولي، وجاء تأكيد البيت الأبيض على ذلك بقوله إن وساطة سمو الأمير الدؤوبة في حل النزاعات في الشرق الأوسط، قد نجحت في تجاوز الانقسامات في ظل أصعب الظروف.

ومن هنا يحق لنا ككويتيين ان نفخر ونعتز بهذا التكريم وهذه المكانة المرموقة لقائدنا وبلادنا نسأل الله العلي القدير أن يتمم على صاحب السمو الصحة والعافيه.

دور فاعل

بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس راشد العنزي جاء التكريم لصاحب السمو الامير ليؤكد دور سموه الفاعل ومكانته القيادية المميزة وليمنحنا نحن الكويتيين وسام الفخر لكل كويتي يفتخر بوطنه وقيادته الحكيمة التي كانت ولازالت وستظل ترسم للكويت خارطة سياسية ودبلوماسية مميزة وواضحة في العالم اجمع.

واضاف ان وسام الاستحقاق الذي منح لصاحب السمو الامير جاء تاكيدا وعرفانا لما قام به تجاه العالم وقضاياه ومساهماته الفاعلة في مختلف الاصعدة السياسية والانسانية، مبتهلين للباري عز وجل ان يديم عليه موفور الصحة وان يحفظه ويرعاه.

من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية احمد الهداب ان ادوار سمو الامير المشهود لها من مختلف بقاع العالم سواء السياسية او الانسانية جعلت للكويت مكانة عالمية مشهود لها في رأب الصدع بين الدول وتنسيق المواقف التي من شانها ان تصب في مصلحة السلام والامن العالمي ليكون منح سمو الامير هذا الوسام الفريد تتويجا لكل الجهود والمواقف الذي قام بها صاحب السمو.

ولفت الهداب الى مكانة الكويت العالمية لم تكن لولا الجهود المخلصة والدور الكبير الذي قام به صاحب السمو على مر عقود من الزمن ودوره الانساني والدبلوماسي الحيوي والمهم وامده بالصحة وموفور العمر المديد.

السلام العالمي

بدوره، تقدم رئيس جمعية المهندسين الكويتية فيصل العتل وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعموم المهندسين بأحر التهاني الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عافاه الله لمنح سموه وسام الاستحقاق العسكري من رئيس الولايات المتحدة الاميركية والذي يعكس الدور الكبير لسموه في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وتوطيد السلام العالمي، داعين المولى عز وجل ان يمن على سموه بالشفاء العاجل وان يعود سالما معافى الى ارض الوطن عاجلا غير آجل.

من جانبه، بارك رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والنقل البري بالإنابة سعود النقي لوالدنا وقائدنا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي أجمع، حصوله على وسام القائد الأعلى من اكبر دولة وأكبر رئيس دولة وهو أهل له، وإن دل ذلك فهو أكبر دليل على مسيرة سموه الكبيرة في السياسة وحقوق الانسان، ولا ننسى في هذه المناسبة أن ندعوا المولى عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية وأن يقر عيوننا بعودته سالما معافى وأن يطيل في عمره ذخرا للكويت.

عزة وفخار

بدوره، قال عضو هيئة التدريس في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية د. محمد الظفيري ان منح سمو الامير وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى وهو وسام مرموق نادرا ما يتم منحه ولا يجري ذلك إلا من قبل الرئيس الأميركي كما أنه يمنح عادة لرؤساء الدول أو رؤساء الحكومات، وتم منحه آخر مرة عام 1991 امر يدعو الى الفخر والاعتزاز بهذا القائد الذي يقوم بدور محوري وفيصلي في مختلف قضايا العالم وعلى مدى عقود من الزمن.

واضاف ان صاحب السمو امير البلاد جعل للكويت مكانة مضيئة بين دول العالم واحتلت بفضل جهوده ومساهمات منيرة تبعث في نفس كل كويتي وكويتية الاعتزاز والفخر على مر الازمان، راجين من الله العلي القدير ان يمن على صاحب السمو بموفور الصحة والعافية.

