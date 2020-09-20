تربويون: وسام جوقة الاستحقاق العسكري فخر واعتزاز

وطن النهار

تقدم عدد من قياديي التربية بالتهاني إلى الكويت وقائد مسيرتها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بمناسبة حصول سموه على وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب.

وفي هذه المناسبة، بارك وكيل وزارة التربية للشؤون المالية يوسف النجار، لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، لحصوله على وسام الاستحقاق العسكري، مؤكدا أن حصول أميرنا الغالي على هذا الوسام أمر ليس بالغريب على أمير الانسانية.

وأكد النجار أن مسيرة سمو الامير شهدت الكثير من العطاءات على المستويين المحلي والدولي، منوها إلى أن هذه المسيرة مازالت تشهد المزيد بسياسات سموه الحكيمة في فك النزاعات الدولية ومعالجة الاشكالات سعيا من سموه للتقريب بين الأشقاء مهما كانت الظروف.

من جانبه، رفع وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشآت م. ياسين الياسين، أسمى عبارات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو أمير البلاد احتفاء بهذا التكريم المستحق من البيت الأبيض المتمثل بمنح وسام جوقة لصاحب السمو أمير البلاد تقديراً لدوره الفعال قائلاً: نبارك لصاحب السمو ‏وسام الاستحقاق من الرئيس الأميركي وهو ما يترجم رؤية صاحب السمو ونظرته الثاقبة في بناء وتعزيز الإنسان وتسخير كل الإمكانات في خلق بيئة إنسانية مستقرة تسمو بجناحي السلام والعلم والمعرفة.

وقال الياسين: ان تكريم صاحب السمو عنوان عز وصفحة نور تضاف للسجل المشرف للكويت في عطائها الراسخ، كما توجه الياسين بالدعاء الى الباري سبحانه وتعالى في ان يمن بموفور الصحة والعافية على سمو الأمير وأن يعود الى داره الطيبة وهو بتمام الصحة.

من ناحيته، أبدى مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية محمد عايض العجمي، صادق فرحته وتهانيه المرفوعة لمقام صاحب السمو امير البلاد وللشعب الكويتي كافة احتفالًا بحصول سمو الأمير على وسام الاستحقاق العسكري المقدم من الإدارة الأميركية تثمينا لدور سمو الأمير الفعال في رسم استقرار المنطقة ومبادراته التي غطت أنحاء المعمورة.

من جانب آخر، تقدم محمد عايض بالتهنئة لخريجي وخريجات الثانوية العامة ولأولياء امورهم قائلاً: ان الخريجين اليوم هم العلامة الفارقة التي تقف على بداية سلم المجد والتي ندعو الله ان يوفقهم ويكونوا سنداً وعوناً وفخراً للكويت.

وأكد مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بالانابة جاسم بوحمد، أن تكريم الإدارة الأميركية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد -اطال الله عمره- هو تكريم لكل عطاء ولكل إنجاز ولكل مسيرة خير تفردت وتميزت لتكون منارة نور للإنسانية كونه جاء لقائد العمل الإنساني.

واضاف: أن القائد الإنسان الذي لم يصف شعبه سوى بأبنائي، الأمير الذي سعى لإيجاد بصمة كويتية تتخالط فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، الإنسان الذي ضرب اروع أمثلة الحكمة والحنكة والتواضع عملياً لا نظرياً، الحاكم الذي سعى للعالم بأكمله ولم يقتصر عطاؤه على دولته فقط.

