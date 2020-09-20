الثانوية العامة.. 38 ألف ناجح بنسبة 98.5 %

وطن النهار

تقدم وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، بالتهاني والتبريكات للطلبة ولأولياء امورهم بمناسبة انتهاء العام الدراسي 2019 - 2020، واعلان نتائج الثانوية العامة في ظروف استثنائية غير مسبوقة في الكويت بفعل جائحة «كوفيد -19» والتي اجتاحت العالم اجمع، راجياً من الله عز وجل ان يرفع هذا الخطب ويمن عليهم بدوام النجاح والتفوق، وأنْ يغدو انجازهم نوراً يسطع في سماء طموحهم فينير درب تطلعاتهم خلال المرحلة القادمة التي هم مقبلون عليها.

وأكد الحربي ان وزارة التربية قادرة على الاستمرار في تحمل مسؤولياتها خلال الفترة المقبلة بكل ثقة وثبات متسلحين بالعزم والارادة، مضيفا اننا نعيش اليوم العصر الرقمي، الذي غير اوجه الحياة، فكان لزاماً علينا تأهيل جيل الشباب لما يقتضيه هذا العصر، ونقوم باعداد جيل متسلح بالعلم والتكنولوجيا قادر على بناء مستقبل الكويت، وهذا هو هدفنا الأوحد وغايتنا الأسمى في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.»

وتابع: ان نجاح ابنائنا وبناتنا الذي نعلن عنه هو ثمرة جدهم واجتهادهم، والدعم والتفاني الذي قدمه معلموهم والهيئة الادارية في وزارة التربية، قائلا نحن نقف اليوم احتراما وتقديراً لهم مؤكدين فخرنا بانجازهم، وأخص بالشكر ايضاً اولياء الأمور الكرام الذين وفروا البيئة المناسبة لاشراق شمس هذا التفوق، فتضافر الجهود كان السفينة التي نقلت ابناءنا الى بر الأمان وحافظ على مستقبلهم في ظل سنة استثنائية وظروف تعد الأولى من نوعها.

وأردف بالقول: إننا نقف اعتزازاً وفخراً في بلدنا الذي اعطى ابناءه العطف والرعاية والاهتمام، خاصين بالذكر قائد المسيرة امير الانسانية حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد والذي نسأل الله العظيم ان يمتعه بموفور الصحة والعافية، ونائب الأمير سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر الشيخ صباح الخالد.

ووجه الحربي رسالته لأبنائه الطلبة ذكر فيها ان «للتفوق والنجاح افقاً لا حد له، فاحرصوا على الجد وبذل الجهد، وليكن الاتقان ارضكم، والابداع سماءكم، والاخلاص في كل عمل شعاركم، فبهذا تتوج مسيرتكم بالنجاح، وأعمالـكم بالفلاح، فتكونوا خير ابناء لدولتكم الكويت التي رعتكم وحفظتكم، فليس في الأرض خير من تراب الوطن».

وفي سجل جديد في تاريخ التربية، نال 5 من طلاب الثانوية العامة في القسم العلمي النسبة الكاملة 100% 3 من الجنسية المصرية هم احمد عبدالجواد محمد توني وحسين عبدالحكيم لبيب عبدالحكيم ومحمود سعد الششتاوي السعيد واثنين من الجنسية السورية هما سامر عبدالله عنقه ومعتز هادي عطايا، وفاز الطالب صلاح خالد محمد زكي (مصري) بالمركز الأول في القسم الادبي بنسبة 99.80%، فيما تربعت الطالبة شيماء شديد عبيد براك (غير محدد الجنسية) على المركز الثاني في القسم الادبي بنسبة 99.47%.

وتربعت الطالبة حوراء حيدر هاشم طاهر على المركز الاول في القسم العلمي على مستوى الكويتيين بنسبة 99.95%، في حين حصدت الطالبة المركز الاول في القسم الادبي على مستوى الكويتيين بنسبة 99.47%، ونالت الطالبة سارة منصور فهد العتيبي المركز الثاني بنسبة 99.32% وفازت الطالبة مريم سعد مرزوق العتيبي بالمركز الثالث بنسبة 99.17%، بينما حصدت الطالبة حفصه فريد عمادي المركز الاول في التعليم الديني بنسبة 99.77%، وفاز الطالب فيصل نواف بجاد المطيري بالمركز الاول على مستوى مدارس التربية الخاصة للقسم العلمي بنسبة 99.34%، وتربعت الطالبة مرفت طلعات محمد برقاوي على المركز الاول على الكويت في مدارس التربية الخاصة، بينما حصدت الطالبة مريم محمد العازمي المركز الاول على الكويتيين في مدارس التريبة الخاصة بنسبة 92.96%.

وباعلان النتائج وبحسب الاحصائية الرسمية الصادرة من وزارة التربية ان نسبة النجاح العامة بلغت 98.5 % حيث كان عدد طلبة الصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والادبي والتعليم الديني 38644 طالبا وطالبة، نجح منهم، 38065 طالبا وطالبة، في حين لم يحقق 579 طالبا وطالبة نسبة النجاح المطلوبة، حيث ستعقد لهم الوزارة اختبارات دور ثاني (الورقية) في 27 الحالي مع طلبة المنازل.

