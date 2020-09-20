سمو الأمير: الوسام الأميركي محل اعتزازي والشعب الكويتي

الأولى

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن منح سموه وسام الاستحقاق العسكري الاميركي برتبة قائد اعلى من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب هو تكريم رفيع ومحل اعتزاز سموه والشعب الكويتي لما يمثله من تجسيد لعمق اواصر العلاقات التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الاميركية.

جاء ذلك في برقية شكر جوابية بعثها سمو امير البلاد لسمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد قال فيها سموه: إذ نعرب لسموكم عن بالغ الشكر على ما ضمنتموه من طيب المشاعر وصادق الدعاء والتمنيات بهذه المناسبة، لنؤكد أن هذا التكريم رفيع المستوى من الرئيس ترامب هو محل اعتزازنا والشعب الكويتي الكريم لما يمثله من تجسيد لعمق اواصر العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط الكويت والولايات المتحدة الاميركية، شاكرين ومثمنين للرئيس ترامب هذا التكريم المتميز.

وأضاف سموه: نسأل المولى عز وجل ان يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز لتحقيق المزيد مما ننشده له من تقدم ونمو وازدهار وأن يعزز مكانته المرموقة في جميع المحافل الدولية ويديم عليه نعمة الامن والامان والرخاء وأن يمتع سموكم بموفور الصحة وتمام العافية.