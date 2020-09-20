مال وأعمال

«وضعت الحكومة يدها على مكامن الضعف التي تعاني منها المالية العامة والمتمثلة أساساً في الاعتماد المفرط على ايرادات النفط مقابل شبه غياب لموارد الدولة الأخرى في الناتج المحلي رغم محاولات الحكومات السابقة لتنويع مصادر الدخل وتقوية دور القطاعات الاقتصادية في الميزانية العامة للدولة، هكذا وصفت مصادر مطلعة لـ «النهار» الوضع الاقتصادي الحالي والرؤية الاصلاحية التي تنوي الحكومة تطبيقها في الفترة المقبلة لعلاج الخلل الذي تعانيه المالية العامة للدولة منذ عقود.

وكشفت المصادر عن أن تشكيل فريق حكومي لتقييم نقاط الضعف والقوة في المالية العامة يمثل أحد المرتكزات الرئيسة التي تستهدفها الحكومة في الفترة المقبلة، من أجل تقييم الوضع الحالي للاقتصاد والوقوف على الحلول الشاملة للمشكلات المزمنة التي يعانيها الاقتصاد في العديد من القطاعات الاقتصادية.

واستدركت بالقول إن الهدف الرئيس من عمليات التقييم هو تقليل الاعتماد على النفط ووقف الهدر وإغلاق منابع الفساد باعتبارها خطوطاً عريضة تستهدف في مجملها تحصين الايرادات العامة للدولة من التراجعات الحادة في أسعار النفط والعمل على تحقيق التنويع المطلوب، قائلة: خيارات الوقت محدودة والميزانية تعاني تراجعاً حاداً في السيولة.

وأوضحت أن من بين الآليات التي تستهدف الحكومة التحرك وبقوة عليها في المرحلة المقبلة، تفعيل آليات المسائلة للقياديين واختيار الأكفأ لإدارة وتنفيذ المشاريع التنموية القائمة حالياً، مع التشدد بتطبيق عقوبات رادعة على من تسول نفسه في التعدي على المال العام وذلك دون تفرقة بين أحد ومن يثبت عدم كفاءته يتم الاستغناء عنه فوراً، موضحة أن اقتناء العناصر القيادية لابد وأن تتمتع بالكفاءة والنزاهة وحفظ المال العام والقدرة على إدارة الملفات الصعبة التي بات التوصل لحلول لها أمراً على جانب كبير من الأهمية.

وأشارت أن شبهات الفساد والتعاملات المرتبطة بها أصبحت من بين الأولويات الحكومية في الفترة التي تلت تفشي فيروس كورونا، فالحكومة بكل أجهزتها مصممة على تطهير جميع مؤسساتها من الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والسعي وبقوة نحو زيادة ايرادات الدولة ممن سولت لهم أنفسهم بالتطاول على المال العام.

وأشارت أن الاصلاح الاقتصادي، طريق طويل وممتد ومستمر، وتتواكب خططه وتتسق وفق الظروف، على أن تكون تلك الخطط مرنة وقابلة للتنفيذ، مبينة أن من بين ملامح الاصلاح الاقتصادي الملحة خلال المرحلة المقبلة ما يلي:

? ايجاد حوار جاد بين القطاعين العام والخاص يتم من خلاله تحديد أولويات شركات القطاع الخاص والتعرف على رؤاهم والقضايا التي يعانون منها وكيفية الحل.

? تعديل التركيبة السكانية، بما يعزز القيمة المضافة للعمالة الوافدة ومنع استقدام العمالة الهامشية التي تمثل ضغطاً وعبئاً على البنية التحتية.

? فلترة المشاريع التنموية المدرجة في خطط التنمية والتوفيق بينها وبين السيولة المتاحة لدى الحكومة، مع متابعة دقيقة لما يتم إنفاقه.

? الاسراع بتخصيص الشركات الحكومية التي مثلت عبئاً كبيراً على المال العام وكلفت الميزانية الكثير من السيولة دون جدوى.

? اصلاح التعليم والعمل على وضع حلول عملية تربط بين التخصصات التعليمية واحتياجات سوق العمل.

? تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص، فالرواتب والأجور لا يمكن تحمل عبئها على المدى الطويل وتخفيف هذا العبء بات ضرورة خاصة وأن سوق العمل من المتوقع ان يستقبل 340 ألف خريج جدد بحلول عام 2035 حسب التوقعات.

? ترشيد الدعومات وإيصالها لمستحقيها من بين المطالب الحكومية في الآونة الحالية.

