أميركا بلا «TikTok» و«WeChat» اليوم

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، أنه سيتم حظر تنزيل تطبيقي «تيك توك» و«وي تشات» الصينيين في الولايات المتحدة، اعتبارًا من اليوم الاحد بسبب، مخاطر تتعلق بـ«الأمن القومي».

وأوضحت الوزارة في بيان: أن «الحزب الشيوعي الصيني، أثبت أن لديه الوسائل والنية في استخدام هذين التطبيقين، لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها»، منفذة بذلك تهديدات الرئيس دونالد ترامب، وسط توتر متصاعد بين العملاقين الاقتصاديين.

ويأتي هذا الإعلان قبل بيان متوقع اليوم من قبل الرئيس دونالد ترامب حول ما إذا كانت الحكومة ستوافق على صفقة لشركة Oracle للحصول على حصة أقلية في TikTok وتصبح «شريكًا تقنيًا موثوقًا به» للشركة في الولايات المتحدة.

ومن غير الواضح ما إذا كان إعلان وزارة التجارة يشير إلى أنه لا توجد إمكانية لإبرام صفقة قبل الموعد النهائي يوم الأحد، وقد تكون خطوة هجومية من إدارة ترامب للضغط من أجل نيتها الأساسية في أن تكون TikTok مملوكة بالكامل لشركة أميركية.

وقال وزير التجارة الأميركي ويلبر روس في بيان «بتوجيهات من الرئيس، قمنا باتخاذ إجراءات مهمة لمكافحة جمع الصين الخبيث للبيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين، مع تعزيز قيمنا الوطنية، والمعايير المستندة إلى القواعد الديموقراطية، والتطبيق الصارم للقوانين واللوائح الأميركية».

