«الأهلي» أطلق خدمة رقمية مبتكرة لإنشاء الرقم السري للبطاقة

مال وأعمال

تماشياً مع استراتيجيته لتبسيط العمليات المصرفية أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاق خدمة رقمية جديدة لإنشاء رقم سري للبطاقة عبر أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في فروعه. وتتيح هذه الخدمة لعملاء البنك إنشاء أرقام سرية جديدة لبطاقاتهم الصادرة حديثًا في غضون ثوانٍ من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي الكويتي.

وبشكل أساسي، تتمثل هذه العملية في ثلاث خطوات بسيطة، فعند إدخال البطاقة في جهاز الصراف الآلي الخاص بالبنك الأهلي الكويتي، يتعرف الجهاز على أنها جديدة ويرسل على الفور رمز مصادقة لمرة واحدة إلى رقم الاتصال المسجل للعميل. ثم يقوم العملاء بإدخال رمز المصادقة في الجهاز وإتمام عملية اختيار رقم سري للبطاقة وتسجيله في سجلات البنك، لتصبح البطاقة مفعلة وجاهزة للاستخدام في جميع المعاملات المصرفية على الفور.

يقوم البنك الأهلي الكويتي بتحديث خدماته الرقمية بشكل مستمر ، بما في ذلك خدمة السحب بدون بطاقة، وهي خدمة تتيح للعملاء سحب النقود دون الحاجة إلى حمل بطاقات الخصم الخاصة بهم. كما سعى البنك لنشر أجهزة الصراف الآلي الخاصة به في مواقع رئيسية بمناطق الكويت لتسهيل إتمام العمليات دون الحاجة لزيارة أحد الفروع. إلى جانب العديد من المنتجات والخدمات الرقمية الأخرى.

