«الوطني» يمنح عملاءه فرص ربح يومية عند استخدام «Samsung Pay»

مال وأعمال

أطلق الوطني حملة جديدة تبدأ من 17 سبتمبر الحالي وتستمر حتى 30 نوفمبر المقبل تمنح عملاءه فرصاً مميزة لربح أجهزةGalaxy Note20 5G 256GB وسماعات Galaxy Buds Live وذلك عند استخدام خدمة الدفع Samsung Pay مع بطاقات Visa الوطني.

وسيحصل عملاء البنك على 3 فرص لدخول السحب مقابل كل دينار يتم انفاقه وبحد أدنى 20 ديناراً كويتياً أسبوعياً وذلك عند استخدام خدمة Samsung Pay مع أي من بطاقات Visa الوطني خارج أو داخل الكويت مع إمكانية دخول السحب وربح يومياً من بين 75 جهازاً Galaxy Note20 5G 256GB وسماعات Galaxy Buds Live على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين أسبوعياً.

وعن هذه الحملة الجديدة قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: «نفخر في بنك الكويت الوطني بإطلاق العديد من الحملات المميزة لعملائنا على مدار العام وذلك بهدف مكافأتهم ومنحهم في الوقت ذاته تجربة مصرفية متكاملة تلبي كافة توقعاتهم».

وأضاف النصف أن خدمة Samsung Pay اللاتلامسية والتي أطلقها البنك مؤخراً تمكن العملاء من إتمام معاملاتهم بكل سرعة وسهولة، حيث سيتمكن العملاء من إتمام المدفوعات بعد تعريف البطاقة على هواتفهم النقالة وإجراء عمليات الدفع المختلفة عبر نقاط البيع التي تدعم هذه الخدمة.

وأشار النصف قائلاً «يعد بنك الكويت الوطني رائداً على مستوى المنطقة في توفير حلول الدفع الأكثر تطوراً، والتي تتماشى مع استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز مكانته وبصمته المصرفية الرقمية إقليمياً وعالمياً».

وأكد النصف أن جميع كافة الحملات والمنتجات والخدمات الجديدة وكذلك العروض المميزة التي يطلقها البنك طوال العام يتم تصميمها لكي تقدم قيمة مضافة تتماشى مع احتياجات وتطلعات عملائه وهو ما يجعل البنك أكثر قرباً وارتباطاً باهتماماتهم ويتخطى توقعاتهم بالمنتجات والخدمات المبتكرة التي يوفرها لهم.

من جانبه قال أنكوش ديفاداسون، مدير عام شركة Visa في الكويت: «مع انتشار الأجهزة المتصلة بالإنترنت في مختلف جوانب حياتنا، وارتفاع وتيرة استخدامها مع تفشي جائحة «كوفيد-19»، نرى توجه الكثير من المستهلكين نحو سداد المدفوعات عبر أجهزة الهواتف الذكية في المتاجر التقليدية وعبر الإنترنت. وبما أن دولة الكويت تحتضن شريحة سكانية كبيرة متمرسة باستخدام التقنيات الحديثة، خصوصاً المستهلكون الذين يعتمدون بشكل أساسي على هواتفهم، نتوقع أن تحقق هذه الحملة استجابة واسعة لتعزز حضور «Samsung Pay» في أسواق الكويت».

