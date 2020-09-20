«زين الكويت» و«OSN» وقعتا شراكة استراتيجية

مال وأعمال

أعلنت كُل من OSN وزين، عن توقيعهما لشراكة استراتيجية لتقديم تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين لعملاء زين في الكويت، بحيث يمكنهم الآن الاستمتاع بتطبيق OSN وآلاف الساعات من المحتوى الترفيهي المميز والحصري المتوافر على المنصة، كما سيحصل عملاء الدفع الآجل على اشتراكٍ مجاني لمدة سنة كاملة في خدمة OSN عند اشتراكهم في أي من باقات زين الجديدة للجيل الخامس 5G ابتداءً من 15 ديناراً شهرياً.

وتُعطي هذه الشراكة الاستراتيجية عملاء زين فرصة الاستمتاع الحصري بالمحتوى الأصلي من Disney+ وHBO وUniversal وGM وParamount+ وغيرها الكثير من كبرى شركات الإنتاج الضخمة من هوليوود، هذا بالإضافة إلى إنتاجات عربية وتركية فريدة من نوعها، والتي تتوفر جميعها على تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين.

وقالت زهرة زيات نائب الرئيس الأول لشؤون الاتصالات والبث عبر الإنترنت في OSN: « نحن متشوقون كثيراً لكون زين شريك الاتصالات لنا في الكويت، فمع إطلاق زين لخدمة الجيل الخامس 5G الثورية في الكويت، فمن المتوقع أن نرى نقلة نوعية في استهلاك المحتوى الترفيهي عبر تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين، ولذلك أتت هذه الشراكة كامتداد طبيعي لخدمات الجيل الخامس وكفرصة أساسية لتقديم مثل هذه الخدمات المميزة لجميع المُشتركين في خدمات الإنترنت بمُختلف فئاتهم».

وفي تعليقها على الشراكة، قالت موضي الصباح الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية وتطوير الأعمال في زين الكويت: « نحن مُتحمسون لعقد هذه الشراكة مع OSN الشبكة الترفيهية الرائدة في المنطقة، وذلك لكي نُقدّم لعملائنا أفضل ما تُقدّمه كبرى شركات الإنتاج في عالم الترفيه حول العالم، وحيث أن زين تُشغّل وبكل فخر شبكة 5G الأكبر والأقوى في الكويت، فقد كان لزاماً علينا أن نُقدّم الخدمات الأعلى جودة لأكبر عائلة مُشتركين في البلاد، ولهذا، فقد كنّا حريصين على تقديم اشتراك مجاني لمدة سنة كاملة لكل من يشترك في باقات الجيل الخامس 5G الجديدة لكي نتيح لهم فرصة الاستمتاع بالقوة الحقيقية التي تُقدّمها هذه التكنولوجيا الثورية».

وتشمل عروض زين الجديدة لإنترنت الجيل الخامس مجموعة من أجهزة الإنترنت المتطورة الثابتة والمُتنقلة، أبرزها جهازين حصريين لدى زين هما 5G Netgear M5 Hotspot مع إنترنت 5G بسعة 1 تيرابايت ابتداءً من 15 ديناراً شهرياً، وجهاز Zain 5G HUB من شركة HTC مع إنترنت 5G بسعة 1 تيرابايت ابتداءً من 20 ديناراً شهرياً، هذا بالإضافة إلى جهاز Huawei 5G CPE PRO 2 الجديد مع إنترنت 5G بسعة 1 تيرابايت ابتداءً من 17 ديناراً شهرياً، وغيرها من الأجهزة التي تُناسب مُختلف احتياجات العملاء الشخصية والعملية.

وتُقدّم زين أيضاً عرضاً جديداً يُتيح لعملاء الدفع الآجل الاستمتاع بإنترنت الجيل الخامس 5G بلا حدود عبر شريحتين مُنفصلتين وعلى اشتراكٍ واحد، وذلك ابتداءً من 20 ديناراً شهرياً فقط، بالإضافة إلى الحصول على جهاز إنترنت مجاني مع العرض وإمكانية إضافة جهاز آخر حسب الحاجة، هذا إلى جانب اشتراكٍ مجاني في خدمة OSN لسنة كاملة.

