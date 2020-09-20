«كونس كومباس»: الاقتصاد العالمي سيخرج من كبوة «كورونا» في 2021

مال وأعمال

دعا مستشار التخطيط في شركة كونس كومباس للاستشارات الاقتصادية السيد الزناتي الى تكاتف الدولة مع اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للخروج من الازمات التي يعانوا منها في ظل تبعات كورونا على اقتصاد الكويتي ، والتي كانت حادة عليهم حيث لم تقتصر التبعات للازمة على الجانب الاقتصادي فقط بل امتدت الى الجوانب الاجتماعية للمواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة.

وقال الزناتي في تصريح صحفي ان الجائحة كان لها اثار اقتصادية فادحة ما ساهم في صعود قطاعات وتراجع اخري ،ولذا وجدنا مشكلة بدأت تطفو علي السطح في الاونة الاخيرة ، وهي سعي العديد من الشركات الى الانسحاب من السوق في ظل الخسائر المتكررة التي تشهدها ، ولذا بدأت اشكالية تقييم هذه النوعية من الشركات في ظل الاوضاع الحالية والتي تراجعت خلالها اصول الشركات في ظل فيروس «كورونا» وذلك من اجل دخول مستثمر جديد فيها . واشار الى ان اقرار الدولة لـ» القرض الميسر» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المصروفات الثابته مثل الايجارات والرواتب وسداد الديون ساهم نوعا ما في التخفيف من الاثار على المتضررين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ،والذي يعد تمويلاً لدعم المباردين وتحفيزهم للاستمرار في تطوير أعمالهم كل وفق قطاعه. وتوقع الزناتي ان يشهد الاقتصاد العالمي بشكل عام والمحلي بشكل خاص في2021 صعود ايجابي في السياسيات النقدية المتبعة مع ضح دول العالم ومن بينها الكويت المزيد من السيولة لتقليل الصدمات من جراء تداعيات «كوفيد19» وذلك في ظل غياب اللقاح للفيروس. واشار الى ان اشكاليات مكاتب الاستشارية في الكويت هو دخول بعض غير المتخصصين من غير اصحاب الخبرة الى السوق دون دراية او خبرة ما يؤدي الى حدوث العديد من الاثار السلبية على مكاتب الاستشارية المعتمدة خاصة ان هؤلاء الدخلاء يكونوا وسطاء يعتمدون على اشخاص من خارج الكويت لاعداد دراسات الجدوى.

واوضح الزناتي ان شركة “ كونس كومباس وضعت استراتيجية نوعية ستبدأ في تفعيلها مع بداية 2021 تعتمد على الذكاء الاصطناعي حيث سيتم طرح عددا من الخدمات والمنتجات الاستشارية لاول مرة في الكويت وسيتم تفعيل الاستشارية على 3 مراحل ، وذلك بالتزامن مع توقيع شركات نوعية مع عدد من الشركات العالمية في مجال الاستشارات لتقديم حزمة من الخدمات المميزة بشكل غير تقليدي تعتمد على احدث تكنولوجيا عبرشراكة استراتيجية مع علامة تجارية متعددة الجنسيات.

وذكر الزناتي ان شركة كونس كومباس لديها فريق متخصص على اعلى مستوى من الخبرات المحاسبية والاستشارات الاقتصاديّة والماليّة في مجال اعداد دراسات الجدوى للمبادرين لتقديمها الى الصندوق الوطني والبنك الصناعي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لنكون الوسيط بين المبادر وباقي الجهات الاخرى لتأسيس وتطوير الشركات واقامة دورات للمبادرين للمقابلة الشخصية والمتابعة ومراجعة وتعديل دراسات الجدوى إن وجدت، بالاضافة الى التعاون مع الجهات التمويلية او الخدمية مثل هيئة العامة للصناعة وغيرها من الجهات والمؤسسات المعنية بالنشاط الذي تقوم به الشركة عن طريق بروتوكول تعاون مع المؤسسات والجهات مما يتيح لنا تقديم الخدمات بشكل أفضل داخل الكويت وخارجها.

