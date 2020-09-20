موظفو «الخليج» يتطوعون في أكبر حملة للتنظيف

مال وأعمال

شارك بنك الخليج أمس السبت في أكبر حملة في الكويت لتنظيف الأماكن العامة، بالتزامن مع يوم التنظيف العالمي، وذلك كجزء من التزامه تجاه الاستدامة البيئية والمحافظة عليها.

وقد شاركت مجموعة من موظفي بنك الخليج في التنظيف، إضافة إلى متطوعين من عدة جهات مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص. وفي تعليقها على هذه المبادرة قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج: “كانت هذه الحملة فرصة ممتازة للعمل الاجتماعي الإيجابي تجاه البيئة. تميزت هذه الحملة بكونها دعوة جادة للعمل ومبادرة ضرورية نحن في أمسّ الحاجة إليها. أسعدتنا المشاركة في هذه الحملة والتعاون مع الجهات المختلفة لإحداث فرق إيجابي». وأضافت الحجاج: «أشكر موظفي بنك الخليج الذين تطوعو للمشاركة في يوم التنظيف العالمي.

