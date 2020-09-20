دشتي: خفض قسط «الائتمان» الشهري للمواطنين إلى 5 %

مال وأعمال

دعا الناشط الاقتصادي حسين دشتي، إلى تخفيض قسط القرض الذي يحصل عليه المواطن من بنك الائتمان الكويتي إلى 5 في المئة شهرياً، وسط الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها الجميع خلال الفترة الحالية، والتي زادت حدتها بسبب استمرار ازمة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وعزا دشتي اقتراحه، إلى كون الكويت، كانت ومازالت بلد الرخاء والخير، وأنه يجب على الحكومة النظر بشكل واضح والإمعان في هذا الأمر، في ظل الأعباء العالية المترتبة شهرياً على رب الأسرة، من خصم بدل الإيجار بقيمة 150 ديناراً، وقسط «الائتمان» بنسبة 10 في المئة، وأقساط قروض البنوك، خصوصاً وأنه لا يوجد أي مسكن بقيمة 70 ألف دينار فقط.

وبين دشتي أن ذلك يأتي إلى جانب التزامات الأسرة المادية، ونفقات الأبناء واحتياجاتهم، منوهاً بأنه على صاحب القرار تخفيض قسط «الائتمان» إلى 5 في المئة، ما يعزز شعور الطمأنينة لدى المواطن بأن الدولة جاهزة لمساعدته على الدوام.

واقترح دشتي صرف 35 ألف دينار لكل مواطن من بنك الائتمان كقرض حسن بفائدة بسيطة وبقسط يتراوح بين 50 و100 دينار شهرياً، والسماح باستخدامه في ترميم منزل أو إطلاق مشروع خاص، وغيرها.

ودعا دشتي في الوقت نفسه إلى توفير المساكن الخاصة بكبار السن والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات، انطلاقاً من الإحساس بمعاناتهم، منوهاً بأن هذه الفئات تشكل جزءاً كبيراً من المجتمع الكويتي، ومشدداً على أنه من الواجب على الجهات المعنية الحرص على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، بما يضمن حياة كريمة لهم.

