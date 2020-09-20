تنبؤات شُح المعروض ترفع النفط وعاصفة المكسيك تدعم الصعود

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اذ تشير تقديرات غولدمان ساكس الى أن السوق تشهد عجزا وبدأت عاصفة جديدة تتشكل في خليج المكسيك، مما يضع الخام على مسار تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 10%.

وبعد اغلاق بورصة طوكيو، ارتفع خام برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة الى 43.57 دولارا للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة للخام الأميركي 23 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة الى 41.20 دولارا للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان في بداية الجلسة لكنهما ارتفعا بقوة هذا الأسبوع بعد أن تسبب الاعصار سالي في خفض انتاج النفط الأميركي وعرضت أوبك وحلفاؤها خطوات لمواجهة ضعف السوق.

وقال غولدمان ساكس في تقرير جديد ان تخرين الخام في الآونة الأخيرة على متن ناقلات نفط للتسليم الآجل «مدفوع بديناميات مؤقتة لتخصيص المخزون» وليس زيادة في المخزونات العالمية كان من شأنها الاشارة الى أن السوق تشهد فائضا في الامدادات. وقال محللو غولدمان ساكس «بحسب تقديراتنا، فان سوق النفط ما زالت في حالة عجز مع مراكز المضاربة حاليا عند مستويات منخفضة للغاية». ويتوقع بنك الاستثمار أن يبلغ عجز السوق ثلاثة ملايين برميل يوميا في الربع الأخير من العام وأكد أن مستهدفه لبرنت سيبلغ 49 دولارا بحلول نهاية العام و65 دولارا بحلول الربع الثالث من العام القادم.

في غضون ذلك يتشكل منخفض استوائي في الجزء الغربي من خليج المكسيك وقد يصبح اعصارا في الأيام القليلة القادمة، مما قد يهدد منشآت النفط الأميركية. كما حذر وزير الطاقة السعودي المتعاملين من الرهان على انخفاض سوق النفط ووعد أولئك الذين يقامرون على سعر النفط بأنهم سيندمون. جاءت تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان، وهو الوزير الأكثر نفوذا داخل أوبك، بعد اجتماع عن بعد للجنة رئيسية بمجموعة أوبك+ تضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا. وقالت أوبك+ ان المجموعة ستتخذ اجراءات بحق الأعضاء غير الملتزمين بتخفيضات كبيرة للانتاج تهدف لدعم السوق عقب تراجع الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.

ارتفع سعر خام «نايمكس» الأميركي عند تسوية الجلسة، محققاً مكاسب أسبوعية تتجاوز 10% بالتزامن مع تداعيات الاعصار «سالي» واجتماع تحالف «أوبك +». وأجبر الاعصار الذي ضرب خليج المكسيك الأميركي هذا الأسبوع شركات النفط والغاز الطبيعي على وقف الانتاج لنحو خمسة أيام تقريباً.

وشدد كبار منتجي الخام - منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها - على ضرورة امتثال الدول الأعضاء لاتفاق خفض مستويات الامدادات، مع تعزيز الخطوات الرامية لمعالجة ضعف الأسواق.

وكشفت بيانات شركة «بيكر هيوز» عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار منصة واحدة خلال هذا الأسبوع. وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأميركي تسليم شهر أكتوبر بنحو 0.3% أو ما يعادل 14 سنتاً ليصل الى 41.11 دولار للبرميل. وسجل الخام الأميركي مكاسب بنحو 10.1% بما يوازي 3.78 دولارات خلال هذا الأسبوع، في أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو الماضي. في حين تراجع سعر العقود المستقبلية لخام «برنت» القياسي تسليم شهر نوفمبر الى 43.15 دولار للبرميل، بانخفاض 0.3% أو 15 سنتاً، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 8.3%.

