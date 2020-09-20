الصين: الجائحة قلصت نمو الطلب على الغاز إلى %4.2 في 2020

مال وأعمال

قال تقرير بحثي حكومي ان من المتوقع نمو استهلاك الغاز الطبيعي في الصين 4.2 بالمئة في 2020، وهي أبطأ وتيرة في خمس سنوات، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تباطؤ النشاط الاقتصادي وأثرت سلبا على طلب الطاقة. وقال التقرير الصادر عن قسم النفط والغاز بادارة الطاقة الوطنية ان الطلب على الغاز الطبيعي نما 1.5 بالمئة فقط في النصف الأول، وتتوقع الادارة استهلاك ما اجماليه 320 مليار متر مكعب في 2020. ويتوقع التقرير أن يبلغ انتاج الصين من الغاز الطبيعي في العام الحالي 189 مليار متر مكعب، بزيادة تسعة بالمئة مقارنة مع 2019، بينما من المتوقع أن تصل واردات الغاز في 2020 الى 140 مليار متر مكعب، 50 مليار متر مكعب من خطوط أنابيب الغاز و90 مليار متر مكعب من شحنات الغاز الطبيعي المسال.