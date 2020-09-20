%6 انخفاضاً في الطلب العالمي على الطاقة

مال وأعمال

توقعت وكالة الطاقة انخفاض الطلب العالمي على الطاقة 6% في 2020 بسبب كوفيد-19. الى ذلك، قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط للعام الحالي، مشيرة الى الحذر بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا. وخفضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها لعام 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا الى 91.7 مليون برميل يوميا، وهو ثاني خفض لتوقعاتها بشأن الطلب على النفط في عدة أشهر. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: «نتوقع تباطؤ تعافي الطلب على النفط على نحو ملحوظ في النصف الثاني من 2020 حيث تم بالفعل جني معظم المكاسب السهلة». وأضاف التقرير «التباطؤ الاقتصادي سيحتاج شهورا لينعكس كلية، الى جانب ذلك هناك احتمال أن تقوض موجة ثانية من الفيروس القدرة على التنقل مجددا».