«أولى للوقود» حصدت جائزة التميز الذهبي في البيئة والصحة والسلامة

مال وأعمال

حصدت «أولى للوقود» جائزة التميز الذهبي في مجال البيئة والصحة والسلامة للسنة الثانية على التوالي على مستوى مجلس التعاون الخليجي لعام 2020 من مؤسسة ASSP. تحققت هذه الجائزة و الانجاز من خلال الجهود المشتركة لأفراد ومستثمرين وشركاء الشركة الأولى في مجال البيئة والصحة والسلامة التي تمثل اهم العناصر في مسيرة الشركة نحو المزيد من التقدم والتطوير على نطاق عالمي في كافة القطاعات. «وأكد رئيس مجلس الادارة» عبدالحسين السلطان، أننا مستمرين في توفير بيئة نظيفة و نسعى جاهدين من أجل مستقبل مستدام أفضل وارضاء العملاء وايضا توفير الطاقة في تجديد محطاتنا الوقود. واختتم كلمته قائلاً: نتمنى ونأمل بان نسير في خطوات متطورة ومتقدمة في السنوات القادمة في مجال البيئة والصحة والسلامة.