انكماش فائض ميزان المعاملات بـ«اليورو»

مال وأعمال

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي ان فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انكمش الى 16.6 مليار يورو في يوليو من 20.7 مليار يورو في يونيو اذ بدد انخفاض في حساب الدخل الأولي اثر زيادة في فائض التجارة. وفي الـ12 شهرا حتى يونيو، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل الى 2.2% من الناتج المحلي الاجمالي من 2.6% في الاثني عشر شهرا السابقة، ما يرجع في الأساس الى تراجع الفائض من تجارة الخدمات وهبوط تدفقات الدخل الأولي، التي تشمل الأرباح من الاستثمارات الخارجية.

