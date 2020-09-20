الصقر: «الغرفة» تحاول تذليل جميع معوقات قطاع السيارات

مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد وكلاء السيارات محمد فهد الغانم وعددا من اعضاء مجلس الاتحاد، كما حضر اللقاء رباح الرباح المدير العام وعماد الزيد مساعد المدير العام.

وأكد الصقر حرص واهتمام الغرفة بمتابعة المعوقات التي تواجه قطاع السيارات ومختلف القطاعات الاقتصادية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid -19)، ومحاولة تذليل ما يمكن منها عن طريق طرح الحلول المناسبة مع الجهات المعنية في الدولة، مشيراً الى اهمية هذا القطاع الذي يعتبر من الأنشطة التي تأثرت بالاجراءات الاحترازية التي شهدتها البلاد خلال جائحة فيروس كورونا.

ومن جانبه ثمن محمد الغانم سرعة استجابة الغرفة لعقدها هذا اللقاء، مؤكداً بأن ذلك يعكس حرصها على الاستماع لكل الصعوبات التي تواجه منتسبيها في اداء اعمالهم التجارية، ثم تطرق الى الأوضاع الراهنة التي يمر بها قطاع السيارات خلال الأزمة الصحية الحالية، التي من اهمها تعرض الشركات لانخفاض حاد في الايرادات نتيجة توقف اعمال الشركات المعنية بتقديم التمويل لعمليات الشراء من جهة واغلاق وكالات السيارات خلال الجائحة من جهة اخرى، مؤكداً اهمية ايجاد حلول لمختلف القطاعات الاقتصادية ومحاولة الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

وفي نهاية اللقاء، اكد الصقر اهتمام الغرفة بتعزيز دور قطاع السيارات، وأنها ستتواصل مع الجهات المعنية بالدولة للتوصل للحلول المناسبة الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع من جديد، مبينا ان ذلك يأتي ضمن جهود الغرفة المتواصلة للتخفيف من تبعات جائحة «كورونا» على القطاعات الاقتصادية في البلاد.

