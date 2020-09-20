«التجارة»: 148 ألف دينار رسوم وسم 1.9 طن معادن ثمينة

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ان اجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة خلال شهر اغسطس الماضي بلغ نحو 1.941 طن حصلت عنها رسوما تقدر بـ148 الف دينار.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي ان وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم بلغ نحو 1.307 طن حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 65 ألف دينار منها 944 كيلوغراما ذهب محلي و363 كيلوغراما من الذهب الخارجي.

وبينت ان كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 105 كيلوغرامات في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 13.4 كيلوغراما.

وأضافت ان كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 822 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 152.5 كيلوغراما، لافتة الى ان كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 16.8 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 196 كيلوغراما.

وذكرت ان كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 583 كيلوغراما والسبائك الفضية الموسومة بلغت 5.4 كيلوغرامات وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 29.1 ألف دينار في حين بلغت كمية الفضة الموسومة 45.8 كيلوغراما وحصلت رسوما عنها بنحو 250 دينارا. وأشارت الى اصدار ادارة المعادن الثمينة بالوزارة 1304 كشوف حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 347 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو الف دينار. وأوضحت انها فحصت ايضا 1091عينة تم ادخالها الى الفحص كما انجزت 7 معاملات اعادة تحليل لنحو كيلوغرام واحد حصلت عنها رسوما تقدر بـ145 دينارا.

