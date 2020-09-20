256.8 مليون دينار صافي أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول

مال وأعمال

قال تقرير الشال للاستشارات ان عدد الشركات المدرجة التي اعلنت نتائجها المالية عن النصف الأول من السنة الحالية بلغ 159 شركة، او نحو 92% من عدد الشركات المدرجة البالغ 173 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية.

وحققت تلك الشركات صافي ارباح بنحو 256.8 مليون دينار، اي بنسبة انخفاض بنحو77.3% عن مستوى ارباح النصف الأول من عام 2019 البالغة 1.132 مليار دينار.

وحققت تراجعاً وبنحو 66%مقارنة بمستوى ارباح نفس العينة للربع الأول من عام 2020، حيث حققت تلك الشركات نحو 65.1 مليون دينار للربع الثاني من عام 2020، مقارنة بنحو 191.7 مليون دينار للربع الأول من العام الحالي.

وزادت 3 قطاعات فقط من مستوى ربحيتها عند مقارنة ادائها مع اداء النصف الأول من عام2019، بينما خفضت 4 قطاعات مستوى ارباحها وانتقلت 5 قطاعات اخرى من الربحية الى الخسائر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. افضلها قطاع السلع الاستهلاكية الذي زاد ارباحهم بنحو8.6 ملايين دينار الى نحو 9.9 ملايين دينار، ثانيها قطاع النفط والغاز الذيزاد ارباحه من نحو5.7 ملايين دينار الى نحو 6.5 ملايين دينار، تلاهما في الارتفاع قطاع الرعاية الصحية الذي زاد ارباحه من نحو 1.9 مليون دينار الى نحو 2.2 مليون دينار بينما تراجعت قيمة ارباح قطاع البنوك من نحو 608.1 ملايين دينار الى نحو 309.4 ملايين دينار

يتبعه في قيمة التراجع، قطاع الخدمات المالية الذي حقق خسائر مطلقة بنحو 126 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت نحو 133.4 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2019،.

وتشير نتائج النصف الأول من العام الحالي الى تحسن اداء 37 شركة مقارنة مع النصف الأول من عام 2019، من ضمنها زادت 20 شركة مستوى ارباحها وخفضت 17 شركة مستوى خسائرها او تحولت الى الربحية، اي ان 23.3% من الشركات التي اعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء.

وحققت 122 شركة هبوطاً في مستوى ادائها، ضمنها 43 شركة انخفض مستوى ارباحها، بينما 79 شركة زادت من مستوى خسائرها او انتقلت من الربحية الى الخسائر. وفي قائمة اعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية ارباح مطلقة بنحو 452.4 مليون دينار.

تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 111.1 مليون دينار، وجاء «البنك الأهلي المتحد (البحرين)» في المرتبة الثانية بنحو 90.3 مليون دينار، وشركة «زين» في المرتبة الثالثة بنحو 83.7 مليون دينار، واحتل»بيت التمويل الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 56.9 مليون دينار.

وعلى النقيض، حققت عشر شركات اعلى خسائر مطلقة بنحو 194.9 مليون دينار، وضمنها حققت شركة «مجموعة الصناعات الوطنية القابضة» اعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 64.1 مليون دينار، تلتها شركة «أسيكو للصناعات» بنحو 26.2 مليون دينار.

