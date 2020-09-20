«كورونا» يصيب ملكة بريطانيا.. مالياً

مال وأعمال

«CNN»: تستعد ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، لضربة مالية بسبب تداعيات فيروس كورونا، بعد تحذيرات شركة كروان ستيت - Crown Estate من ان ارباحها ستكون «مُنخفضة بشكل كبير». وشركة كراون ستيت عبارة عن محفظة من الأراضي والممتلكات والأصول التجارية المملوكة للملكة، ولا تستخدم في تعزيز ممتلكاتها الخاصة. وفي السنة المالية 2019/20، انخفضت قيمة العقارات بنسبة 1.8%، ومن المقرر ان تنخفض اكثر بسبب انتشار الوباء. وحذر دان لباد، الرئيس التنفيذي لشركة Crown Estate يوم الجمعة، قائلاً: «ليس لدينا اوهام بشأن التحديات التي نواجهها». وتابع: «في حين انه من السابق لأوانه التنبؤ بدقة بأدائنا للعام المقبل، فاننا نتوقع صافي ارباحنا وتقييمات الممتلكات بشكل كبير». وعادة، يتم تقديم جميع الأرباح الى الخزانة مقابل منحة سيادية سنوية لتمويل السفر الملكي والصيانة وكشوف رواتب الموظفين.

وهذه المنحة تعادل 25% من ارباح شركة كراون ستيت العقارية. لكن المدفوعات الى الخزانة قد توقفت حتى يتمكن العقار من الاحتفاظ بأي نقود قد يحتاجها لتغطية نفقات التشغيل.

وأعلنت شركة Crown Estate عن ربح قدره 447.5 مليون دولار في السنة المالية 2019/20، وحتى الآن لم يتم دفع سوى 112.8 مليون دولار للخزينة.

وليس من الواضح متى سيتم اجراء المزيد من الأقساط. وقال تقرير الشركة ان المزيد من المدفوعات سيجري متابعتها مع «تطور ظروف التداول».

